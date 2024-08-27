Алар Карис отправился в Молдову

Совместный визит трех президентов в Молдову подчеркивает солидарность и поддержку вступления Молдовы в Европейский союз.

«Молдова проделала замечательную работу по осуществлению реформ и построению лучшего будущего для своего народа. Менее чем через два месяца граждане Молдовы на референдуме определят будущее своей страны. Мы стояли на этом же перекрестке 21 год назад. Тогда мы решили стать членом ЕС, а не быть частью серой нейтральной зоны, - заявил президент Карис. - Мы готовы полностью поддержать Молдову на пути в ЕС и поделиться своим опытом».

Президенты стран Балтии встретятся с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном. В центре внимания встречи - дальнейшее развитие и успех Молдовы на пути к членству в Европейском союзе.

«Это важно не только для Молдовы, но и для стабильности и развития всего региона», - заявил глава эстонского государства.

По итогам встречи президенты подпишут совместную декларацию, поддерживающую усилия Молдовы на пути в ЕС.

После встречи президенты стран Балтии проведут совместную пресс-конференцию.

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы возложат цветы к подножию Статуи Свободы Молдовы, дадут совместное интервью телеканалу «Молдова 1» и обратятся с приветствием к народу Молдовы на концерте, посвященном Дню независимости.

Глава государства вернется в Эстонию поздно вечером во вторник.