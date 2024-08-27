«У нас что-то намечается в поддержку Дурова?», - спрашивают друг друга жители Таллинна в соцсетях. Реакция на вопрос показывает, что горожан сегодня беспокоят совсем другие проблемы.
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Таллинцы обсуждают акцию в поддержку Павла Дурова. Российский миллиардер проходит во Франции сразу по двенадцати уголовным статьям
Проблемы российского миллиардера Павла Дурова, который имеет еще несколько гражданств, взбудоражили не только наблюдателей во Франции, или пропагандистов в РФ, но и некоторых жителей эстонской столицы. «У нас что-то намечается в поддержку Дурова?», - написал спустя сутки после задержания миллиардера во Франции один из участников известного Facebook-сообщества «Таллиннцы». Но, заметной поддержки идея какой-либо акции солидарности с владельцем популярного мессенджера Telegram не вызвала. Участники дискуссии либо шутят в ответ, либо рассказывают о наболевшем.
«Белый бумажный самолетик к посольству Франции принесите», - пишет со смайликами один из подписчиков.