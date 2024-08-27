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Таллинцы обсуждают акцию в поддержку Павла Дурова. Российский миллиардер проходит во Франции сразу по двенадцати уголовным статьям

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Участник акции за свободу интернета и против ограничений в Сети несет самодельную икону с изображением основателя Telegram Павла Дурова, 2018 год, Санкт-Петербург, Россия.
Участник акции за свободу интернета и против ограничений в Сети несет самодельную икону с изображением основателя Telegram Павла Дурова, 2018 год, Санкт-Петербург, Россия. Фото: AFP / Scanpix

«У нас что-то намечается в поддержку Дурова?», - спрашивают друг друга жители Таллинна в соцсетях. Реакция на вопрос показывает, что горожан сегодня беспокоят совсем другие проблемы.

Проблемы российского миллиардера Павла Дурова, который имеет еще несколько гражданств, взбудоражили не только наблюдателей во Франции, или пропагандистов в РФ, но и некоторых жителей эстонской столицы. «У нас что-то намечается в поддержку Дурова?», - написал спустя сутки после задержания миллиардера во Франции один из участников известного Facebook-сообщества «Таллиннцы». Но, заметной поддержки идея какой-либо акции солидарности с владельцем популярного мессенджера Telegram не вызвала. Участники дискуссии либо шутят в ответ, либо рассказывают о наболевшем.

«Белый бумажный самолетик к посольству Франции принесите», - пишет со смайликами один из подписчиков.

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