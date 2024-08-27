Центристы инициируют вотум недоверия Осиновскому из-за покупки Таллинном здания частной школы

По оценке центристов, данное решение является примером особого отношения к конкретной школе, в то время как основная задача города - поддержка муниципальных школ.

Центристы ожидают, что к вотуму недоверия присоединятся депутаты от оппозиционной EKRE, а также надеются на поддержку входящего в правящую коалицию «Отечества», которое до сих пор демонстрировала принципиальность в вопросах коррупции.

«В Таллинне есть много муниципальных школ, которые нуждаются в инвестициях, но, похоже, им придется еще подождать. Однако представители горуправы от Социал-демократической партии обеспечили, чтобы частное учебное заведение Avatud kool ("Открытая школа") могло продолжить свою деятельность за счет средств городских налогоплательщиков», - сказала депутат горсобрания от Центристской партии Мануэла Пихлап.