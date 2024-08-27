В соцсетях распространяется информация о том, что на виадуке Таммемяэ из грузовика на дорогу высыпалось большое количество досок.
ФОТО ⟩ Близ Таллинна из грузовика на дорогу высыпалось большое количество досок
Водитель, ставший свидетелем происшествия, написал в соцсети, что авария произошла около 9 часов утра на виадуке Таммемяэ на Таллиннской окружной дороге при движении в направлении Кейла.
На распространенном видео видно, как водитель автомобиля, заснявший ситуацию, едва сам не попал под удар от сыпящегося груза.
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