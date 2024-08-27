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РАЙНЕР САКС Россия делает все, чтобы не позволить Украине завладеть стратегической инициативой

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Последствия российского ракетного удара в Киеве. 27 августа 2024 года.
Последствия российского ракетного удара в Киеве. 27 августа 2024 года. Фото: Stringer
  • Основной целью нового российского удара была энергетическая инфраструктура Украины
  • Теперь Украина может иметь большее количество средств, готовых к ударам по российским территориям
  • В Сибири произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Омске

Вчерашняя комбинированная атака дронов и ракет российской армии стала одной из крупнейших по масштабам за последние два года, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Всего различные российские силы выпустили 127 ракет особого типа и 109 иранских беспилотников. ПВО Украины удалось уничтожить 102 ракеты и 99 беспилотников. Учитывая масштаб атаки, это хороший результат. Можно сказать, что от худшего спасли недавно переданные системы ПВО Германии и других европейских стран. ПВО также смогла поразить одну из трех ракет «Кинжал», одну из трех крылатых ракет Х-22 и одну из шести баллистических ракет «Искандер». Большая часть крылатых ракет, участвовавших в атаке, была уничтожена.

На этот раз в качестве пусковых платформ использовался и Черноморский флот, который запускал ракеты «Калибр» с четырех баз. Замечено, что в атаке участвовало меньше стратегических бомбардировщиков и истребителей МиГ-31 (платформа, действующая для «Кинжалов»), чем обычно. Пропущенные ПВО ракеты, конечно, не все до единой достигли цели, но точная информация о попаданиях не опубликована. Попадания имелись, и всего за вчерашний день погибли семь человек, есть и раненые.

Основной целью была энергетическая инфраструктура Украины, и в Украине снова происходят крупные отключения электроэнергии. Известно, что одной ракетой была поражена гидроэлектростанция под Киевом. Кроме того, были предприняты попытки ударов и по другим объектам критической инфраструктуры. Учитывая предыдущие атаки России и их характер, можно сказать, что подготовка вчерашней атаки почему-то заняла на несколько недель больше времени, чем можно было ожидать. Задержку нападения во многом можно объяснить контрмерами Украины.

В прошлом украинские чиновники не обещали конкретных контратак в ответ. На этот раз о скорых контратаках заявили и премьер, и глава президентской администрации, а позже и сам президент. Нападение России еще раз показало, что политика США по ограничению поставок и применения оружия полностью провалилась. В целом, публично объявленные ограничения на военные действия для Украины дали России возможность планировать свою военную операцию с гораздо большей свободой действий.

Удары по Кривому Рогу и Запорожью

Сегодня ночью российская армия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой; пострадала гостиница. Последствия нападения еще предстоит выяснить, но известно, что есть погибшие и раненые. Один человек погиб в результате атаки иранских беспилотников на Запорожье, также произошедшей сегодня ночью.

Сегодня утром в Украине снова объявили воздушную тревогу. Перед этим взлетели российские стратегические бомбардировщики; после этого было объявлено, что ожидается новый ракетный удар.

В России, в Сибири, вчера произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Омске. За взрывом последовал крупный пожар. Изначально информации о том, что это была атака, организованная Украиной, нет. Непосредственно с территории Украины поразить эту цель невозможно. По общедоступным данным, это нефтеперерабатывающий завод с крупнейшей производственной мощностью в России. По данным российских блогеров, из-за пожара завод остановил сорок процентов производственных мощностей.

Положение на поле боя

Активность наступлений российской армии на фронтах вчера не снизилась.

В Курской области украинская армия продолжает спокойно оказывать давление, но, судя по всему, избегает прямых атак на более крупные населенные пункты и постепенно пытается улучшить свои позиции.

Атаки российской армии в направлении Харькова не были активными. С этого направления войска были переброшены для боевых действий в районы Курской области.

На направлении Купянска и Лимана продолжались очень активные наступательные действия россиян, но безрезультатно. На Северском направлении интенсивность боев несколько возросла. Официальные российские сообщения о прогрессе войск не были подтверждены, по крайней мере, на начальном этапе.

В районе Бахмута темпы атак российской армии снизились, ситуация не изменилась.

Непрерывные атаки российской армии продолжаются в направлении Торецка. В российских блогах есть сообщения о прогрессе сил агрессора, но однозначного подтверждения этому нет. Украинские войска отступают из населенного пункта под названием Нью-Йорк.

На направлении Покровска российской армии удалось сохранить интенсивность ударов, и также вчера у россиян на этом участке фронта получилось добиться незначительного продвижения на нескольких участках. Президент Украины вчера сообщил, что этот участок фронта планируется усилить войсками.

Продолжаются обстрелы в направлении к западу и к юго-западу от Донецка. Наибольшую активность российские подразделения показали южнее, в направлении Угледара, где украинские войска столкнулись с трудностями при удержании позиций.

На Южном фронте российские войска вчера бездействовали. Отдельные атаки были осуществлены на украинские позиции на восточном берегу Днепра, но результатов не дали.

Россия всеми силами пытается оказать сильное давление на Украину, чтобы не допустить перехода стратегической инициативы в руки ВСУ. При этом авиаудары российской армии не являются прямым ответом на курскую операцию.

Авиаудары и интенсификация наступления - это общее понимание президента России и военного командования того, как можно выиграть войну, и они проводятся по мере возможности.

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