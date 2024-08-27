РАЙНЕР САКС Россия делает все, чтобы не позволить Украине завладеть стратегической инициативой

В Курской области украинская армия продолжает спокойно оказывать давление, но, судя по всему, избегает прямых атак на более крупные населенные пункты и постепенно пытается улучшить свои позиции.
Атаки российской армии в направлении Харькова не были активными. С этого направления войска были переброшены для боевых действий в районы Курской области.
На направлении Купянска и Лимана продолжались очень активные наступательные действия россиян, но безрезультатно. На Северском направлении интенсивность боев несколько возросла. Официальные российские сообщения о прогрессе войск не были подтверждены, по крайней мере, на начальном этапе.
В районе Бахмута темпы атак российской армии снизились, ситуация не изменилась.
Непрерывные атаки российской армии продолжаются в направлении Торецка. В российских блогах есть сообщения о прогрессе сил агрессора, но однозначного подтверждения этому нет. Украинские войска отступают из населенного пункта под названием Нью-Йорк.
На направлении Покровска российской армии удалось сохранить интенсивность ударов, и также вчера у россиян на этом участке фронта получилось добиться незначительного продвижения на нескольких участках. Президент Украины вчера сообщил, что этот участок фронта планируется усилить войсками.
Продолжаются обстрелы в направлении к западу и к юго-западу от Донецка. Наибольшую активность российские подразделения показали южнее, в направлении Угледара, где украинские войска столкнулись с трудностями при удержании позиций.
На Южном фронте российские войска вчера бездействовали. Отдельные атаки были осуществлены на украинские позиции на восточном берегу Днепра, но результатов не дали.
Россия всеми силами пытается оказать сильное давление на Украину, чтобы не допустить перехода стратегической инициативы в руки ВСУ. При этом авиаудары российской армии не являются прямым ответом на курскую операцию.
Авиаудары и интенсификация наступления - это общее понимание президента России и военного командования того, как можно выиграть войну, и они проводятся по мере возможности.