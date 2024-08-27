РАЙНЕР САКС Россия делает все, чтобы не позволить Украине завладеть стратегической инициативой

Перевод: Павел Соболев

Всего различные российские силы выпустили 127 ракет особого типа и 109 иранских беспилотников. ПВО Украины удалось уничтожить 102 ракеты и 99 беспилотников. Учитывая масштаб атаки, это хороший результат. Можно сказать, что от худшего спасли недавно переданные системы ПВО Германии и других европейских стран. ПВО также смогла поразить одну из трех ракет «Кинжал», одну из трех крылатых ракет Х-22 и одну из шести баллистических ракет «Искандер». Большая часть крылатых ракет, участвовавших в атаке, была уничтожена.

На этот раз в качестве пусковых платформ использовался и Черноморский флот, который запускал ракеты «Калибр» с четырех баз. Замечено, что в атаке участвовало меньше стратегических бомбардировщиков и истребителей МиГ-31 (платформа, действующая для «Кинжалов»), чем обычно. Пропущенные ПВО ракеты, конечно, не все до единой достигли цели, но точная информация о попаданиях не опубликована. Попадания имелись, и всего за вчерашний день погибли семь человек, есть и раненые.