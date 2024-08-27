Европа отвыкла от российского газа. Второй год подряд ЕС подготовился к зиме раньше срока

Лишь часть сокращения этих поставок ЕС компенсировал увеличением покупок сжиженного газа в США и трубопроводного - в Норвегии, заменившей Россию в качестве основного источника газа для Европы.

Европа в целом сокращает закупки ископаемого топлива, не только в России.

В прошлом году импорт природного газа в ЕС уменьшился на 16% в кубометрах, а в деньгах из-за снижения цен - и вовсе вдвое, согласно данным Евростата. Нефти и нефтепродуктов при этом тоже купили меньше - на 3% по объему и 17% по стоимости.

Возобновляемые источники и ядерная энергетика сыграли свою роль. Но главное - ЕС научился экономить свет, газ и горячую воду.

В 2022 году спрос на газ сократился на 13,3%, а в прошлом году не восстановился, а уменьшился еще на 7,4%, сообщил Евростат. Причем все три составляющие этого спроса показали спад: меньше газа жгли и население, и промышленность, и энергетика.

«Перманентная деиндустриализация ЕС»

Европа выигрывает газовую войну у России, но не без потерь. Главный ущерб пришелся на европейскую промышленность.

Населению, бизнесу и энергетикам легче экономить газ. Они пожинают плоды зеленой революции - все более доступная энергия из возобновляемых источников заменяет ископаемые. Людям помогают экономить на отоплении еще и мягкие зимы.