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Медики сообщили грустные новости о потерявшем во время матча сознание футболисте

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Во время матча у футболиста Хуана Искьердо случился приступ аритмии. Медики доставили его в больницу. Сейчас сообщается об ухудшении состояния игрока.
Во время матча у футболиста Хуана Искьердо случился приступ аритмии. Медики доставили его в больницу. Сейчас сообщается об ухудшении состояния игрока. Фото: Isaac Fontana

У уругвайского футболиста Хуана Искьердо в минувший четверг во время матча в Бразилии случился приступ аритмии. Теперь из больницы поступила информация, что у футболиста диагностировано повреждение головного мозга, сообщает Mundo Deportivo.

27-летний Искьердо находится на лечении в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Клуб игрока «Насьональ» объявил результаты воскресных тестов.

«Хуан по-прежнему в отделении интенсивной терапии и его дыхание поддерживается с помощью аппаратов», - сообщил клуб.

Искьердо получил большую поддержку со стороны футбольного сообщества. Например, уругвайская звезда Луис Суарес посвятил Искьердо два забитых в матче с Майами гола.

«Хуан, мы все с тобой и твоей семьей», - написал Суарес в соцсети Х.

На выходных серийные матчи Уругвая из-за происшествия были отменены.

Уругвайский «Насьональ», который представлял Искьердо, встретился с Сан-Паулу в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес на выезде в четверг, выиграв игру со счетом 2:0.

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