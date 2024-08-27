Медики сообщили грустные новости о потерявшем во время матча сознание футболисте

27-летний Искьердо находится на лечении в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Клуб игрока «Насьональ» объявил результаты воскресных тестов.

«Хуан по-прежнему в отделении интенсивной терапии и его дыхание поддерживается с помощью аппаратов», - сообщил клуб.

Искьердо получил большую поддержку со стороны футбольного сообщества. Например, уругвайская звезда Луис Суарес посвятил Искьердо два забитых в матче с Майами гола.

«Хуан, мы все с тобой и твоей семьей», - написал Суарес в соцсети Х.

На выходных серийные матчи Уругвая из-за происшествия были отменены.

Уругвайский «Насьональ», который представлял Искьердо, встретился с Сан-Паулу в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес на выезде в четверг, выиграв игру со счетом 2:0.