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ГАЛЕРЕЯ Правительство собралось для обсуждения госбюджета

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Правительство собралось сегодня в доме Стенбока для переговоров по государственному бюджету. Государственный бюджет на следующий год должен быть утвержден до конца сентября.

Перевод: Павел Соболев

Повышение налогов и урезания, несомненно, являются ключевыми терминами государственного бюджета предстоящего года. Коалиционные партии выдвинули различные налоговые идеи, чтобы в будущем заработать деньги для государственной казны. В то же время министерствам пришлось сокращать текущие расходы.

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