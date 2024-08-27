Правительство собралось сегодня в доме Стенбока для переговоров по государственному бюджету. Государственный бюджет на следующий год должен быть утвержден до конца сентября.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Правительство собралось для обсуждения госбюджета
Перевод: Павел Соболев
Повышение налогов и урезания, несомненно, являются ключевыми терминами государственного бюджета предстоящего года. Коалиционные партии выдвинули различные налоговые идеи, чтобы в будущем заработать деньги для государственной казны. В то же время министерствам пришлось сокращать текущие расходы.