Без паспорта меня как будто бы нет»: консульства РФ Европе изгаляются над эмигрантами

В марте 2024 года лауреат Нобелевской премии мира и сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил выдавать россиянам за границей аналог нансеновского паспорта - международного проездного документа, который сто лет назад позволил беспрепятственно перемещаться по миру русским эмигрантам, бежавшим из Российской империи после революции и гражданской войны.

Российский пограничный пост. Фото: Õhtuleht/Scanpix

Уехавший из России оппозиционный политик Дмитрий Гудков в разговоре с «Новой-Европа» отмечает, однако, что в нынешних реалиях создать на уровне ЕС аналог нансеновского паспорта невозможно: такие вопросы миграционной политики решаются на уровне национальных правительств. Брюссель может лишь дать рекомендацию по поводу соответствующих документов, но не может к чему-либо принудить другие европейские страны. Тем не менее, по словам Гудкова, Антивоенный комитет, членом которого он является, сейчас сосредоточен на том, чтобы все-таки найти решение проблемы.

«Мы хотим провести исследование о том, как разные страны дают гражданство иностранцам: изучить условия, статистику. Затем взять лучшие практики и предложить распространить их на большее количество стран. Чтобы тот же проездной документ, который привязан к ВНЖ или визе, был не только в Германии», - говорит Дмитрий Гудков.

Еще один вариант, который, по его словам, сейчас обсуждается, - сделать так, чтобы истекший паспорт можно было использовать еще в течение пяти лет.

«Также я буду предлагать разрешить пограничным службам ставить штампы при выезде из Шенгена поверх тех, что есть. Потому что у многих в еще валидных паспортах уже нет места для штампов. Вот такие вещи будем лоббировать», - говорит политик.

Гудков уверяет, что сейчас все кейсы россиян, у которых закончился паспорт, можно решить «в ручном режиме», потому что их не так много. При этом правозащитники советуют всем, кто занимается какой-либо оппозиционной деятельностью, но пока что не находится под преследованием, срочно сделать загранпаспорт, «а лучше сразу два».

С ними согласен и Гудков.

«В любом случае мой совет всем, у кого нет уголовного дела, - бежать в консульство и подаваться на новый паспорт, даже если старый еще действует. Это все-таки нам даст еще десять лет, а за это время что-то как-то решится», - добавил Гудков.