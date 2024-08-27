Без паспорта меня как будто бы нет»: консульства РФ Европе изгаляются над эмигрантами

Консульства РФ отказывают политэмигрантам в загранпаспортах. «Новая Газета Европа» разобрались, на какие документы могут рассчитывать россияне в Европе
В июле стало известно, что Россия отказала в выдаче нового загранпаспорта находившейся последнее время в Грузии соосновательнице «Феминистского антивоенного сопротивления» (ФАС) Дарье Серенко. Основание отказа - возбужденное против активистки уголовное дело за неисполнение обязанностей «иноагента».
Ранее по схожим основаниям паспорта не смогли получить еще несколько россиян, а в начале лета Кремль расширил полномочия МИД и ФСБ по изъятию действующих загранпаспортов у граждан. Вероятно, таким образом власти пытаются превратить процедуру получения базовых документов за рубежом в еще один инструмент репрессий.
Тем не менее в последние годы сразу в нескольких странах ЕС стали появляться механизмы, позволяющие россиянам и белорусам получить «серые паспорта» - аналоги документов, удостоверяющих личность. Дальше всех в этом вопросе продвинулась Германия. Правда, все известные случаи решаются немецкой бюрократией с дополнительным «ручным» политическим контролем. С массовым непродлением загранпаспортов находящимся в Европе россиянам система немецких эрзац-паспортов пока что справиться не готова.
Как россияне могут легализоваться за границей без действующего паспорта и насколько реальна перспектива системного решения проблемы в случае запрета выдавать загранпаспорта гражданам России за границей - разбиралась корреспондентка «Новой-Европа» Юлия Ахмедова.
В декабре 2022 года активист и правозащитник Тимофей Васькин пытался уехать из России. Выбор стран, куда податься, у него был небольшой: Армения, Казахстан или Кыргызстан, въезд в которые возможен по внутреннему российскому паспорту. Загранник у Тимофея изъяли во время обыска.