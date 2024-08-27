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Без паспорта меня как будто бы нет»: консульства РФ Европе изгаляются над эмигрантами

Российский паспорт. Фото: Shutterstock
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Консульства РФ отказывают политэмигрантам в загранпаспортах. «Новая Газета Европа» разобрались, на какие документы могут рассчитывать россияне в Европе

В июле стало известно, что Россия отказала в выдаче нового загранпаспорта находившейся последнее время в Грузии соосновательнице «Феминистского антивоенного сопротивления» (ФАС) Дарье Серенко. Основание отказа - возбужденное против активистки уголовное дело за неисполнение обязанностей «иноагента».

Ранее по схожим основаниям паспорта не смогли получить еще несколько россиян, а в начале лета Кремль расширил полномочия МИД и ФСБ по изъятию действующих загранпаспортов у граждан. Вероятно, таким образом власти пытаются превратить процедуру получения базовых документов за рубежом в еще один инструмент репрессий.

Тем не менее в последние годы сразу в нескольких странах ЕС стали появляться механизмы, позволяющие россиянам и белорусам получить «серые паспорта» - аналоги документов, удостоверяющих личность. Дальше всех в этом вопросе продвинулась Германия. Правда, все известные случаи решаются немецкой бюрократией с дополнительным «ручным» политическим контролем. С массовым непродлением загранпаспортов находящимся в Европе россиянам система немецких эрзац-паспортов пока что справиться не готова.

Как россияне могут легализоваться за границей без действующего паспорта и насколько реальна перспектива системного решения проблемы в случае запрета выдавать загранпаспорта гражданам России за границей - разбиралась корреспондентка «Новой-Европа» Юлия Ахмедова.

В декабре 2022 года активист и правозащитник Тимофей Васькин пытался уехать из России. Выбор стран, куда податься, у него был небольшой: Армения, Казахстан или Кыргызстан, въезд в которые возможен по внутреннему российскому паспорту. Загранник у Тимофея изъяли во время обыска.

Васькин - один из фигурантов дела «Весны» - молодежного движения, организовавшего несколько антивоенных акций в 2022 году. На его участников завели уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, активисты призывали россиян участвовать в антивоенных мероприятиях, чем побуждали их совершать противоправные действия. И хотя Васькин никогда не состоял в «Весне», он оказался в статусе обвиняемого.

В Армении Тимофей запросил немецкую гуманитарную визу и проездной документ, чтобы въехать на территорию Германии. После одобрения заявки молодой человек получил в немецком консульстве эрзац-паспорт - временный небиометрический документ для пересечения границы, который был действителен три месяца и куда была вклеена виза.

По прибытии в город Бернбург Васькин написал заявление в местное Управление по делам иностранцев (Ausländerbehörde) на выдачу ВНЖ и уже биометрического эрзац-паспорта, который позволял бы ему при необходимости подтверждать свою личность и перемещаться между странами. Суммарно вся процедура в Германии заняла три с половиной месяца. Эрзац-паспорт Тимофея будет действовать шесть лет, ВНЖ ему выдали пока на полтора года.

История Тимофея Васькина - это пример того, как преследуемые Россией политические активисты, не имеющие возможности обратиться за новым паспортом или его заменой в консульства РФ за рубежом, могут решить свои проблемы с документами. В отличие от многих других стран, в Германии получить такой документ реально.

«Серый паспорт».
«Серый паспорт». Фото: Марина Пушкарь

Спасение, но не панацея

Эрзац-паспорт, «серый паспорт», alien’s passport, паспорт иностранца - все это названия документа, который удостоверяет личность и позволяет путешествовать в другие страны. Он не дает гражданства и служит лишь альтернативным удостоверением личности для человека, который не может по тем или иным причинам получить паспорт своей страны.

В отличие от «женевского паспорта», или так называемого «синего паспорта», который положен людям, получившим статус беженца на основании международных конвенций, выдача «серого паспорта» определяется только национальным законодательством. Это значит, что в разных странах правила получения такого документа отличаются.

Первыми россиянами, которым были выданы эрзац-паспорта в Германии, стали фигуранты дела Doxa: журналисты Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталия Тышкевич. Их обвинили по статье о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия (ст. 151.2 УК) из-за видео, в котором журналисты обратились к студентам и призвали не бояться угроз отчисления за участие в митингах. Во время обысков у всех троих изъяли заграничные паспорта.

Получить документы в Германии журналистам помогала берлинская антивоенная инициатива InTransit. Как рассказала «Новой-Европа» координатор проекта, первые эрзац-паспорта они делали с огромным трудом.

«По сути, мы запускали эту процедуру с нуля, потому что хоть такая функция и была прописана в немецком законодательстве, на практике почти не использовалась. Поэтому ни консульство, ни МВД Германии не понимали, как это должно работать. Мы договаривались лично и с помощью немецких политиков», - рассказывает она.

В результате сейчас в Берлине и во многих других федеральных землях Германии проблем с выдачей эрзац-паспорта стало меньше. Людям старше 24 лет эрзац-паспорта в Германии одобряют на десять лет.

Паспорт гражданина РФ.
Паспорт гражданина РФ. Фото: Илья Смирнов

По словам журналистки Аллы Гутниковой, этот документ стал для нее спасением. Без него она могла бы находиться только в Армении или Казахстане, а это не самые безопасные страны для политических активистов в федеральном розыске.

«Я использую его внутри Германии во всех тех ситуациях, когда был бы необходим загранник, - объясняет Гутникова. - Хотя в первую очередь эрзац-паспорт нужен как проездной документ. По Шенгенской зоне с ним можно путешествовать без проблем. Но, например, в апреле 2023 года меня не пустили на рейс в Израиль. Сотрудники авиакомпании сказали, что к такому паспорту нужно получать визу. Хотя у меня все еще есть гражданство РФ, а гражданам России не нужна виза в Израиль.

Но для подтверждения этого внутреннего российского паспорта недостаточно.

В августе 2023 года другую бывшую журналистку Doxa Наталью Тышкевич по эрзац-паспорту не пустили в Сербию. Девушку поместили в камеру для подлежащих депортации, в которой она провела около 40 часов, после чего депортировали на Мальту, откуда она и прибыла в Сербию.

Поэтому каждый раз при необходимости выехать куда-то по эрзац-паспорту нужно проверять список стран и их требования.

По информации Антивоенного комитета России, гражданам РФ, обладающим «серыми паспортами», запрещено посещать «дружественные» России страны - Турцию, Сербию, Вьетнам. Также нельзя ездить и непосредственно в Россию: за поездку даже на несколько дней эрзац-паспорт могут аннулировать.

Российская граница.
Российская граница. Фото: Postimees

По сценарию Беларуси

Проблема массовой легализации людей без действующих паспортов в ЕС возникла в 2023 году, когда президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О порядке выдачи документов и совершения действий». Согласно указу, эмигрировавшие белорусские граждане больше не могут заменять паспорта, оформлять документы для новорожденных и получать нотариальные доверенности и различные справки из госорганов (например, справку об отсутствии судимости) в посольствах и консульствах РБ. Теперь все эти документы для граждан РБ доступны только в Беларуси.

В результате огромное количество эмигрантов столкнулось с тем, что у них или их детей заканчиваются сроки действия паспортов, и получить новые они не могут. Вариант съездить для этого на родину приемлем далеко не для всех, так как значительная часть белорусской эмиграции - это люди, которые пострадали от преследований из-за своих политических взглядов, особенно после протестов 2020 года.

Так, например, белорусский журналист Андрей (имя изменено) в 2021 году уехал вместе с семьей в Литву, где получил ВНЖ по гуманитарным основаниям.

«И все было нормально, пока у одного из детей не закончился срок действия паспорта. К тому моменту Лукашенко как раз подписал указ, который стал шоком для многих. Мне было очень тревожно от мысли, что придется возвращаться в Беларусь, потому что для меня там есть реальная угроза оказаться в тюрьме», - рассказывает Андрей.

Однако благодаря усилиям белорусской диаспоры в странах, куда эмигрировали больше всего граждан РБ, в Польше и Литве, были приняты системные решения о массовой выдаче проездных документов тем, кто не успел продлить себе паспорт.

Так, ребенок Андрея смог на основе имеющегося ВНЖ в Литве получить проездной документ, или так называемый паспорт иностранца, который позволяет подтверждать личность и перемещаться. Документ запрашивается в Департаменте миграции, и для этого совершенно необязательно быть фигурантом уголовного дела.

По последним данным, больше всего разрешений на проживание в ЕС белорусам выдала Польша - 285 тысяч разрешений только за 2022 год. На втором месте по этому показателю Литва - 13 тысяч разрешений. В обеих странах для белорусов есть возможность получить либо международную защиту, либо ВНЖ по гуманитарным основаниям, а также по работе или учебе. Все эти виды документов позволяют оформить проездной документ.

Сейчас с трудностями в получении новых загранпаспортов все больше сталкиваются и граждане России. Так, в начале 2023 года документы не обновили сразу трем россиянкам:

Кристине Завьяловой, жене смоленского предпринимателя Владимира Завьялова, обвиняемого в распространении «фейков» об армии, экс-координатору ярославского штаба Навального Елене Лекиашвили и Елене Пушкаревой. Последнюю даже не пустили на территорию консульства из-за подписки на оппозиционную группу в фейсбуке и участие в протестных акциях. В июле 2024 года в выдаче нового загранпаспорта отказали соосновательнице «Феминистского антивоенного сопротивления» (ФАС) Дарье Серенко, объяснив это тем, что на нее в России возбуждено уголовное дело.

Пока что проблемы возникают в основном у политически активных россиян, на которых уже заведены либо административные, либо уголовные дела, или у их родственников. Однако если Россия, как и Беларусь, запретит получать документы за границей абсолютно всем или будет чинить препятствия для большего количества людей, многие испытают трудности. Вот только белорусский сценарий их решения едва ли будет возможен. Да и действующий механизм получения паспортов иностранцев работает не без проблем даже в лояльной к оппозиционным россиянам Германии.

Бюрократическая ловушка

Бывший московский муниципальный депутат Елена Филина не может дождаться решения по своему заявлению на получение ВНЖ и эрзац-паспорта в Германии уже год.

Из России Филина уехала в Черногорию в 2022 году. Она понимала, что срок ее российского загранпаспорта истекает, и планировала податься на новый загран в Сербии. Но из-за бытовых хлопот поездка откладывалась.

В октябре 2022 года на Филину завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, а также объявили в международный розыск. Стало понятно, что ехать в Сербию небезопасно да и бессмысленно: россияне, находящиеся под уголовным преследованием, не имеют права выезжать за границу, при нахождении в России у них, как правило, изымают загранпаспорта, и нет оснований считать, что консульство может выдать новый.

Пассажиры в российском аэропорту.
Пассажиры в российском аэропорту. Фото: IMAGO/Ramil Sitdikov

Поговорив с местными политиками и правозащитниками, Елена поняла, что в Черногории шансов получить документ, заменяющий российский паспорт, у нее нет. Тогда она решила поехать по гуманитарной визе в Германию.

По еще действующему заграннику в мае 2023 года Филина приехала в Дуйсбург, город в Северном Рейн-Вестфалии, и сразу же подала в Управление по делам иностранцев заявление о том, что ей необходимо получить не только ВНЖ, но и эрзац-паспорт.

«Я не рассматривала вариант с беженством, потому что ожидание этого статуса очень сильно ограничивает тебя в правах: нужно жить в лагере, где довольно жесткие условия, нельзя работать. Я думала, что у меня настолько очевидный кейс, что эрзац-паспорт я получу быстрее», - рассказывает Филина.

Однако местные чиновники не поняли, почему женщина не может просто пойти в российское консульство и заказать новый загранпаспорт. Когда Филина начала объяснять ситуацию, у нее попросили справку, подтверждающую невозможность получить паспорт.

Тимофей Васькин рассказал, что у него чиновники тоже запросили справку из консульства РФ, подтверждающую, что он не может получить новый российский загранпаспорт. В законе, который регулирует выдачу эрзац-паспортов, говорится, что иностранец должен предпринять все возможные меры, чтобы получить документ страны своего гражданства, либо доказать невозможность этого. То есть нужно сходить в консульство и получить паспорт либо предоставить документ об отказе в консульских услугах.

«Но это просто невыполнимое условие, поэтому я начал жаловаться, - рассказывает Васькин. - Я отправил заявление властям федеральной земли Саксония-Анхальт и сообщил, что городские чиновники отправляют людей, находящихся под политическим преследованием, в консульство РФ, что небезопасно. Земельные власти согласились со мной, извинились и издали специально для таких случаев директиву (есть в распоряжении редакции), согласно которой [в Саксонии-Анхальт для подачи на эрзац-паспорт] больше не нужно ходить в российские государственные органы».

Но Елене Филиной убедить чиновников в бессмысленности и опасности такого действия не удалось. В результате в миграционной службе она получила только фикцион (Fiktionsbescheinigung) - временное разрешение на пребывание, которое выдается, пока Управление по делам иностранцев не приняло решение по заявлению об отсутствии документов и их замене. Но когда Елена где-либо предъявляет этот фикцион, никто не понимает, что это.

«Получается, что без паспорта я не могу получить ВНЖ, открыть счет в банке, снять самостоятельно квартиру, устроиться на работу, куда-то полететь.

Я за свою жизнь довольно много сталкивалась с бюрократией, но даже представить себе не могла, что отсутствие паспорта может вызвать столько проблем. Без него меня как будто бы нет», - говорит Филина

Российский паспорт.
Российский паспорт. Фото: Sander Ilvest

У Елены также возникли трудности с получением социального пособия. Она не могла обналичить квитанцию в банке, так как там потребовали документ, подтверждающий личность. В результате в центре занятости согласились выдавать квитанции без привязки к имени, чтобы в банке не запрашивали паспорт. Но такие квитанции нужно забирать лично, их нельзя отправить почтой.

«Каждый раз, когда я приезжаю, если там оказываются новые сотрудники, они делают круглые глаза и говорят: «А что вы хотите, мы не понимаем, у нас процедура». Но в конце концов я их убедила, что мне нужно назначать встречу с конкретным человеком, который знает мой кейс и понимает, что мне нужно выдать», - рассказывает Елена.

Тимофей Васькин предполагает, что ошибка Филиной заключалась в том, что она подошла к делу как политик, а нужно было как юрист.

«На мой субъективный взгляд, условно она пыталась призывать бюрократов к совести, а я указал на конкретный закон и объяснил, почему их требование невыполнимо. Вероятно, поэтому у меня так быстро все получилось», - сказал Васькин.

Когда угрозы недостаточно

Координатор InTransit в комментарии «Новой-Европа» подтверждает, что, действительно, в некоторых небольших городах Германии сотрудники ведомств по делам иностранцев могут быть не в курсе существования эрзац-паспортов.

«Это не какое-то злонамеренное желание не принимать россиян. Просто бюрократические проблемы, а в Германии довольно много бюрократии», - говорит правозащитница.

Одним из тех, кто помогал россиянам получать «серые паспорта», был немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский, который в целом активно выступает в защиту российских эмигрантов. В недавнем интервью «Новой-Европа» он заверил, что, несмотря на бюрократические трудности на местах, в общем и целом проблемы с выдачей эрзац-паспортов в Германии решаемы. «Проблемы возникают в некоторых местах, куда не дошли директивы из Министерства внутренних дел Германии», - объяснил депутат.

На запросы «Новой-Европа» в МВД Германии, а также в Управлении по делам иностранцев не ответили.

Однако помимо бюрократических трудностей есть и требования к статусу тех, кто запрашивает эрзац-паспорт. Правозащитники подчеркивают, что на данный момент «серый паспорт» могут получить только те россияне, на которых уже заведено уголовное дело. Если человек находится под потенциальной угрозой политического преследования и боится взаимодействовать с российскими госорганами, в таком случае рассчитывать на эрзац-паспорт не приходится.

Алексей Козлов, правозащитник, директор организации Solidarus e.V. в Берлине, помогающей политическим эмигрантам из государств бывшего СССР, подчеркивает, что факта сотрудничества с нежелательной организацией будет также недостаточно.

«Когда человек - директор нежелательной организации, то понятно, что ему нельзя обращаться в консульство РФ, - говорит Алексей Козлов. - У него могут изъять паспорт. Но боюсь, что просто сотрудничества с нежелательной организацией недостаточно, хотя это тоже грозит потенциальным уголовным преследованием. Или когда люди публично заявляют о своей антивоенной позиции - да, гипотетически они могут попасть под закон о «фейках» о российской армии, но этого мало», - говорит Козлов.

Серый паспорт.
Серый паспорт. Фото: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

В теории «серые паспорта» выдает большинство стран ЕС, а также Канада, США и Австралия. На практике известно, что подобные документы россиянам пока удавалось получить в Германии, Франции и Литве.

Однако, как объяснила «Новой-Европа» президент французской правозащитной Ассоциации Russie-Libertés Ольга Прокопьева, во Франции такой документ (laissez-passer) дает право только на въезд в страну. Его нельзя использовать для подтверждения своей личности и перемещений долгое время. Всего, насколько известно Прокопьевой, во Франции его получили не больше 20 россиян.

«Тем, кто приезжает без заграничного паспорта, мы советуем сразу подаваться на беженство, потому что только этот статус дает полный пакет документов, позволяющих долгосрочно находиться во Франции», - говорит Прокопьева.

По ее словам, правозащитники, которые помогают россиянам во Франции, сейчас пытаются разобраться, можно ли сделать laissez-passer долговременным, чтобы у человека была возможность здесь жить не только в статусе беженца.

В Литве у россиян с визой или ВНЖ тоже есть шанс получить паспорт иностранца. Однако, как отметил глава офиса правозащитной организации Freedom House в Вильнюсе Витис Юрконис, «желательно» доказать, что российское консульство отказало в получении нового документа. О получении «серых паспортов» россиянами в Литве публично не сообщалось.

Пограничный паспортный контроль.
Пограничный паспортный контроль. Фото: Пеэтер Ланговитс

Паспорт про запас

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский предполагает, что если Россия, как и Беларусь, запретит абсолютно всем россиянам продлевать свои документы, то Германия «будет шаг за шагом выдавать десятки тысяч эрзац-паспортов».

«А что делать? Почему нельзя давать эрзац-паспорта людям, которые уже получили гуманитарную визу, то есть их уже проверили? Я не понимаю этого и буду задавать этот вопрос и дальше в МВД», - говорит Лагодинский.

Координатор InTransit в разговоре с «Новой-Европа» также рассказала, что в Германии этот вопрос обсуждается уже больше года на уровне МИД и МВД.

«Мы объясняем немецким чиновникам, что очень скоро проблема получения паспорта станет массовой и для россиян. Поэтому нужно что-то придумать для более широкого распространения эрзац-паспортов. Все понимают, что этот вопрос нужно лоббировать как можно скорее», - добавил он.

Вопрос создания альтернативного российскому паспорту международного документа был поднят в 2022 году, сразу после начала войны. Тогда на конференции Антивоенного комитета в Вильнюсе впервые заговорили о паспорте «хорошего русского», который бы облегчал россиянам с антивоенными взглядами проверки в банках, получение виз и в целом релокацию в ЕС. Но эта идея вызвала массу критики, а само понятие «хорошие русские» стало мемом.

В марте 2024 года лауреат Нобелевской премии мира и сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил выдавать россиянам за границей аналог нансеновского паспорта - международного проездного документа, который сто лет назад позволил беспрепятственно перемещаться по миру русским эмигрантам, бежавшим из Российской империи после революции и гражданской войны.

Российский пограничный пост.
Российский пограничный пост. Фото: Õhtuleht/Scanpix

Уехавший из России оппозиционный политик Дмитрий Гудков в разговоре с «Новой-Европа» отмечает, однако, что в нынешних реалиях создать на уровне ЕС аналог нансеновского паспорта невозможно: такие вопросы миграционной политики решаются на уровне национальных правительств. Брюссель может лишь дать рекомендацию по поводу соответствующих документов, но не может к чему-либо принудить другие европейские страны. Тем не менее, по словам Гудкова, Антивоенный комитет, членом которого он является, сейчас сосредоточен на том, чтобы все-таки найти решение проблемы.

«Мы хотим провести исследование о том, как разные страны дают гражданство иностранцам: изучить условия, статистику. Затем взять лучшие практики и предложить распространить их на большее количество стран. Чтобы тот же проездной документ, который привязан к ВНЖ или визе, был не только в Германии», - говорит Дмитрий Гудков.

Еще один вариант, который, по его словам, сейчас обсуждается, - сделать так, чтобы истекший паспорт можно было использовать еще в течение пяти лет.

«Также я буду предлагать разрешить пограничным службам ставить штампы при выезде из Шенгена поверх тех, что есть. Потому что у многих в еще валидных паспортах уже нет места для штампов. Вот такие вещи будем лоббировать», - говорит политик.

Гудков уверяет, что сейчас все кейсы россиян, у которых закончился паспорт, можно решить «в ручном режиме», потому что их не так много. При этом правозащитники советуют всем, кто занимается какой-либо оппозиционной деятельностью, но пока что не находится под преследованием, срочно сделать загранпаспорт, «а лучше сразу два».

С ними согласен и Гудков.

«В любом случае мой совет всем, у кого нет уголовного дела, - бежать в консульство и подаваться на новый паспорт, даже если старый еще действует. Это все-таки нам даст еще десять лет, а за это время что-то как-то решится», - добавил Гудков.

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