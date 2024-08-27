В квартире в Пыхья-Таллинне загорелась микроволновка, потребовалось вмешательство спасателей

Вчера в 19.59 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Теэстузе в Пыхья-Таллинне загорелась микроволновая печь.

Хозяин квартиры пытался потушить микроволновую печь сам, он также отключил ее от электросети, но пламя было уже слишком большим, и он не смог потушить кухонный электроприбор своими силами.

В итоге мужчина покинул свое жилище. Спасатели проникли в задымленную квартиру и потушили пожар в 20.18.

Люди в этом происшествии не пострадали.