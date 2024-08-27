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ФОТО Печальное зрелище на Пирита-теэ: на грязном берегу валяется мусор

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Прогуливаясь по набережной Пирита-теэ и по пляжу Инглиранд, можно наткнуться на неприятную картину: на берегу лежит много мусора, грязи и сгнивших водорослей. Почему эту территорию не приводят в порядок?

На фотографиях видно, что рядом с водой лежат гнилые водоросли вперемешку с пластиком, а в некоторых случаях встречаются даже прокладки, которые плавают в воде.

Мало того, что это все ужасно выглядит, куча водорослей источает крайне неприятный запах. Почему весь этот мусор и сгнившие водоросли продолжают там оставаться?

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