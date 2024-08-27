Видео Агрессивный таксист, разъезжавший по городу и угрожавший прохожим, остался без работы

Неизвестно, что довело таксиста до такого состояния, но на видео видно, как мужчина едет по улице Пикк и внезапно останавливается неподалеку от отдыхающих, высовывается наполовину из окна машины и начинает ругать их нецензурной бранью. «Он на нас наедет, я не шучу», - говорит одна из посетительниц ночного клуба.