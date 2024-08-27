Вечером в понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором раздраженный водитель такси угрожал людям, которые спокойно стояли у входа в ночной клуб в Тапа в ночь на 24 августа. Сегодня водитель такси Forus был уволен.
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Видео ⟩ Агрессивный таксист, разъезжавший по городу и угрожавший прохожим, остался без работы
Неизвестно, что довело таксиста до такого состояния, но на видео видно, как мужчина едет по улице Пикк и внезапно останавливается неподалеку от отдыхающих, высовывается наполовину из окна машины и начинает ругать их нецензурной бранью. «Он на нас наедет, я не шучу», - говорит одна из посетительниц ночного клуба.
«Засранец, я найду тебя в Тапа, н***й!» - угрожает кому-то таксист.