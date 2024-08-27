Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне дома попечения Иру ушла 83-летняя Валентина. Сегодня полиция сообщила, что женщину нашли при помощи использования дронов.
83-летняя Валентина найдена, состояние ее здоровья проверяют врачи
Вчера женщина сказала своей соседке по комнате, что пойдет домой, но было известно, что в Таллинне она сама не может ориентироваться. У близких было основание полагать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Сегодня полиция нашла женщину при помощи использования дронов. Состояние ее здоровья приехала проверить бригада Скорой помощи.