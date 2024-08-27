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83-летняя Валентина найдена, состояние ее здоровья проверяют врачи

Обновлено 27 августа 2024, 16:30
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне дома попечения Иру ушла 83-летняя Валентина. Сегодня полиция сообщила, что женщину нашли при помощи использования дронов.

Вчера женщина сказала своей соседке по комнате, что пойдет домой, но было известно, что в Таллинне она сама не может ориентироваться. У близких было основание полагать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Сегодня полиция нашла женщину при помощи использования дронов. Состояние ее здоровья приехала проверить бригада Скорой помощи.

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