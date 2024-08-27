Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне дома попечения Иру ушла 83-летняя Валентина.
Ее жизнь может быть в опасности: в Таллинне пропала 83-летняя Валентина
Она сказала своей соседке по комнате, что пойдет домой, но в Таллинне она сама не может ориентироваться. Поэтому у близких есть основание полагать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Рост Валентины - около 160 см, у нее среднее телосложение и седые волосы. На ней была белая шляпа, цветная блузка, темные брюки и белая обувь. Пропавшая говорит по-русски.
Полиция просит всех, кто видел Валентину или знает, где она находится, звонить по номеру 112.