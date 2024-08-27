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Ее жизнь может быть в опасности: в Таллинне пропала 83-летняя Валентина

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Валентина.
Валентина. Фото: PPA

Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне дома попечения Иру ушла 83-летняя Валентина.

Она сказала своей соседке по комнате, что пойдет домой, но в Таллинне она сама не может ориентироваться. Поэтому у близких есть основание полагать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Валентина.
Валентина. Фото: PPA

Рост Валентины - около 160 см, у нее среднее телосложение и седые волосы. На ней была белая шляпа, цветная блузка, темные брюки и белая обувь. Пропавшая говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто видел Валентину или знает, где она находится, звонить по номеру 112.

Валентина.
Валентина. Фото: PPA
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