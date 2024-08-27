Лаури Лаатс: разница в зарплатах показывает, что Эстония разделена на два мира

«Разрыв в зарплатах между регионами ясно указывает на существование двух разных Эстоний, - говорит Лаатс. - В Таллинне средняя зарплата составляет 2339 евро, тогда как в Валгамаа, Хийумаа и Сааремаа - чуть более 1500 евро. Разрыв продолжает увеличиваться, и если так будет и дальше, скоро зарплата в Таллинне может стать вдвое выше, чем на периферии».

По мнению Лаатса, рост зарплат в условиях экономического спада вынуждает предпринимателей принимать меры, которые ослабляют их конкурентоспособность и ведут к закрытию бизнеса. «Запланированные правительством налоговые повышения ставят под удар именно ту "вторую Эстонию", которая и так находится в худших условиях по сравнению с Харьюмаа и Тартумаа», - подчеркнул он.

Лаатс считает, что необходимо срочно создать условия, при которых предпринимательство будет выгодно не только в Харьюмаа и Тартумаа, но и в других регионах.

«От социал-демократов в правительстве ждут конкретных действий, а не разговоров о том, что повышение минимальной зарплаты решит все проблемы. Это наивный подход, словно можно приказать зарплатам расти просто по закону. Экономика Эстонии уже девять кварталов подряд в рецессии, что говорит о сложностях в экспортном секторе и низком уровне доверия потребителей», - добавил Лаатс.