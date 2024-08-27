Во вторник, 3 сентября, в 14.00 глава Раквереской больницы Айн Сууркаэв и ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс подпишут договор о сотрудничестве, согласно которому в Раквереской больнице для 30 студентов будет открыта учебная группа по программе сестринского дела. Также состоится презентация недавно построенных учебных помещений.
С сентября обучение на медсестер начнется и в Раквере
Перевод: Павел Соболев
Будущие медсестры, обучающиеся в Раквере, являются студентами Таллиннской школы здравоохранения. Однакое если во время учебы студентам этого заведения, как правило, приходится проходить стажировку на различных практических базах, а основное обучение проходит в помещениях столичного учебного корпуса, то студенты, обучающиеся в Раквере, получат возможность проходить большую часть своего обучения в Раквереской больнице.
«Студенты получат возможность учиться, не уезжая из дома, и это дает им преимущество во всех отношениях. Таллиннская школа здравоохранения планирует подписать трехсторонний договор о сотрудничестве с больницей и с Раквереской государственной гимназией, чтобы обеспечить интерес молодых людей к сфере здравоохранения в долгосрочной перспективе», - сказала ректор Юлле Эрнитс.
На учебу приглашают всех: и тех, кто делает свой первый карьерный выбор, и, конечно же, тех, кто хотел бы освоить новую сферу деятельности в дополнение к своей прежней профессии.