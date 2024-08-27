Полиция просит помощи в поисках 79-летнего Мадиса

Перевод: Павел Соболев

Мадис покинул дом престарелых сегодня до 10 часов утра. Никто не знает, куда он пошел, и его местонахождение пока не установлено. Сотрудники дома престарелых начали поиски Мадиса сразу после того, как заметили его исчезновение, а также сообщили о случившемся в полицию.

В поисках сейчас задействованы дроны, служебные собаки с кинологами и патрули, которые осматривают как окрестности дома престарелых, так и основной маршрут Тартуского марафона.

Когда Мадис вышел из дома престарелых, на нем были серый свитер с рисунком, темно-синие брюки и коричневые туфли. Рост Мадиса - 180 сантиметров, у него седые волосы. Он не воспринимает свое окружение и местность ему незнакома.

Полиция просит всех, кто где-то заметил Мадиса или знает, куда он может двигаться, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.