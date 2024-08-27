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Работникам не хватает 487 евро до желаемой зарплаты

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Зарплата. Иллюстративное фото.
Зарплата. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Kümmel

Многие работники в Эстонии, рассматривающие смену работы, хотят зарабатывать 2000 евро чистыми, что на 487 евро больше их нынешнего дохода. Это показал опрос, проведенный Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee среди более 7000 участников. За год разрыв между желаемой и реальной зарплатой сократился на четыре процентных пункта.

Медианная зарплата, на которую рассчитывают соискатели, составляет 2000 евро, что означает, что половина респондентов ожидает меньшую сумму, а половина - большую. Интересно, что по сравнению с весной прошлого года эти ожидания не изменились. В то же время весной 2022 года медиана выросла на 200 евро, а годом ранее - на 100 евро.

Однако в этом году рост реальных зарплат замедлился: медианная чистая зарплата выросла лишь на шесть процентов, тогда как в прошлом году рост составил 15%.

«Ожидания по зарплате обычно растут вместе с фактическими доходами, но также сильно зависят от ситуации на рынке труда. Когда работников не хватает и работодатели активно их нанимают, люди более уверенно запрашивают высокие зарплаты», - объясняет директор Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

Она добавила, что в нынешней ситуации на рынке труда активность работодателей снизилась, вакансий стало меньше. «Зато количество претендентов на одно место увеличилось, особенно на более простые позиции, что частично сдерживает рост зарплатных ожиданий», - сказала она.

Если в прошлом году разница между желаемой и реальной зарплатой составляла 568 евро, то сейчас этот показатель сократился до 487 евро. Это означает, что индекс давления на зарплаты упал с 28% до 24%.

Наибольшее давление на зарплаты у квалифицированных рабочих

Сильнее всего зарплатные ожидания превышают реальные доходы среди работников сферы продаж, обслуживания, квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Эти группы сталкиваются с низкими уровнями зарплат и в основном не видели повышения заработной платы за последний год.

Квалифицированные рабочие, сменяя работу, сталкиваются с самым большим разрывом между желаемой и реальной зарплатой - он составляет 37%, или 667 евро. Год назад этот разрыв был 31% (519 евро).

Существенно выросло давление на зарплаты и среди работников сферы продаж и обслуживания - им не хватает 34% до желаемой зарплаты, что эквивалентно 544 евро (в прошлом году 419 евро).

Кроме того, высокие ожидания по зарплатам сохраняются у операторов оборудования и машин, водителей и неквалифицированных рабочих. Им не хватает в среднем 33% до желаемой зарплаты, однако за последний год этот разрыв немного сократился.

«Желание получать зарплату, которая позволяет справляться с растущими расходами и жить достойно, стимулирует активный поиск лучшей работы», - отмечает руководитель по найму портала CVKeskus.ee Грете Адлер.

Адлер также отметила, что если в прошлом году на одну вакансию претендовало в среднем 38 человек, то в этом году - уже 52.

Самое низкое давление на зарплаты наблюдается среди руководителей, которым не хватает 20% до желаемой зарплаты. Высококвалифицированные специалисты ожидают зарплату, которая превышает текущую на 29%.

Медицинские работники стремятся увеличить зарплату на 868 евро

Среди профессиональных областей самый большой разрыв между реальной и желаемой зарплатой наблюдается у медицинских работников. Они хотят получать на 868 евро больше, что составляет 35% давления на зарплату. В основном этот разрыв заметен среди среднего медицинского персонала.

На втором месте - работники сферы образования, которые хотят прибавить к зарплате 759 евро, что эквивалентно 34% давления на зарплату. Третьими идут работники финансовой сферы с ожиданием прибавки в 726 евро (29% давления на зарплату).

Самое заметное снижение давления на зарплаты произошло в IT-секторе, где работники хотят получать на 17% больше, что значительно ниже прошлогодних ожиданий в 26%.

IT-специалисты хотят зарабатывать 3000 евро чистыми

Самые высокие ожидания по зарплате у IT-специалистов и управленцев - они хотят получать 3000 евро чистыми. В IT-секторе ожидания по зарплате не выросли за год, но благодаря увеличению реальных доходов индекс давления на зарплаты снизился с 26% до 17%.

Следом за IT идут работники строительства, финансов, HR и здравоохранения, которые рассчитывают на зарплату в 2500 евро чистыми. В двух из этих областей ожидания по зарплате выросли за год: в финансовом секторе на 9%, а в здравоохранении на 14%.

Маркетологи при смене работы хотят получать 2400 евро чистыми, их ожидания выросли на четыре процента.

Сотрудники государственного сектора ожидают зарплату в 2300 евро, а учителя - 2200 евро. За год ожидания учителей выросли на 10%, что также увеличило индекс давления на зарплаты до 35%.

Агентство по информации о заработной плате и портал CVKeskus.ee дважды в год проводят исследования рынка труда и зарплат по всей Эстонии. В последнем опросе приняли участие 6844 человека из разных регионов страны.

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