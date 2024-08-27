Многие работники в Эстонии, рассматривающие смену работы, хотят зарабатывать 2000 евро чистыми, что на 487 евро больше их нынешнего дохода. Это показал опрос, проведенный Агентством по исследованию зарплат и порталом CVKeskus.ee среди более 7000 участников. За год разрыв между желаемой и реальной зарплатой сократился на четыре процентных пункта.
Работникам не хватает 487 евро до желаемой зарплаты
Медианная зарплата, на которую рассчитывают соискатели, составляет 2000 евро, что означает, что половина респондентов ожидает меньшую сумму, а половина - большую. Интересно, что по сравнению с весной прошлого года эти ожидания не изменились. В то же время весной 2022 года медиана выросла на 200 евро, а годом ранее - на 100 евро.
Однако в этом году рост реальных зарплат замедлился: медианная чистая зарплата выросла лишь на шесть процентов, тогда как в прошлом году рост составил 15%.
«Ожидания по зарплате обычно растут вместе с фактическими доходами, но также сильно зависят от ситуации на рынке труда. Когда работников не хватает и работодатели активно их нанимают, люди более уверенно запрашивают высокие зарплаты», - объясняет директор Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
Она добавила, что в нынешней ситуации на рынке труда активность работодателей снизилась, вакансий стало меньше. «Зато количество претендентов на одно место увеличилось, особенно на более простые позиции, что частично сдерживает рост зарплатных ожиданий», - сказала она.
Если в прошлом году разница между желаемой и реальной зарплатой составляла 568 евро, то сейчас этот показатель сократился до 487 евро. Это означает, что индекс давления на зарплаты упал с 28% до 24%.
Наибольшее давление на зарплаты у квалифицированных рабочих
Сильнее всего зарплатные ожидания превышают реальные доходы среди работников сферы продаж, обслуживания, квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Эти группы сталкиваются с низкими уровнями зарплат и в основном не видели повышения заработной платы за последний год.
Квалифицированные рабочие, сменяя работу, сталкиваются с самым большим разрывом между желаемой и реальной зарплатой - он составляет 37%, или 667 евро. Год назад этот разрыв был 31% (519 евро).
Существенно выросло давление на зарплаты и среди работников сферы продаж и обслуживания - им не хватает 34% до желаемой зарплаты, что эквивалентно 544 евро (в прошлом году 419 евро).
Кроме того, высокие ожидания по зарплатам сохраняются у операторов оборудования и машин, водителей и неквалифицированных рабочих. Им не хватает в среднем 33% до желаемой зарплаты, однако за последний год этот разрыв немного сократился.
«Желание получать зарплату, которая позволяет справляться с растущими расходами и жить достойно, стимулирует активный поиск лучшей работы», - отмечает руководитель по найму портала CVKeskus.ee Грете Адлер.
Адлер также отметила, что если в прошлом году на одну вакансию претендовало в среднем 38 человек, то в этом году - уже 52.
Самое низкое давление на зарплаты наблюдается среди руководителей, которым не хватает 20% до желаемой зарплаты. Высококвалифицированные специалисты ожидают зарплату, которая превышает текущую на 29%.
Медицинские работники стремятся увеличить зарплату на 868 евро
Среди профессиональных областей самый большой разрыв между реальной и желаемой зарплатой наблюдается у медицинских работников. Они хотят получать на 868 евро больше, что составляет 35% давления на зарплату. В основном этот разрыв заметен среди среднего медицинского персонала.
На втором месте - работники сферы образования, которые хотят прибавить к зарплате 759 евро, что эквивалентно 34% давления на зарплату. Третьими идут работники финансовой сферы с ожиданием прибавки в 726 евро (29% давления на зарплату).
Самое заметное снижение давления на зарплаты произошло в IT-секторе, где работники хотят получать на 17% больше, что значительно ниже прошлогодних ожиданий в 26%.
IT-специалисты хотят зарабатывать 3000 евро чистыми
Самые высокие ожидания по зарплате у IT-специалистов и управленцев - они хотят получать 3000 евро чистыми. В IT-секторе ожидания по зарплате не выросли за год, но благодаря увеличению реальных доходов индекс давления на зарплаты снизился с 26% до 17%.
Следом за IT идут работники строительства, финансов, HR и здравоохранения, которые рассчитывают на зарплату в 2500 евро чистыми. В двух из этих областей ожидания по зарплате выросли за год: в финансовом секторе на 9%, а в здравоохранении на 14%.
Маркетологи при смене работы хотят получать 2400 евро чистыми, их ожидания выросли на четыре процента.
Сотрудники государственного сектора ожидают зарплату в 2300 евро, а учителя - 2200 евро. За год ожидания учителей выросли на 10%, что также увеличило индекс давления на зарплаты до 35%.
Агентство по информации о заработной плате и портал CVKeskus.ee дважды в год проводят исследования рынка труда и зарплат по всей Эстонии. В последнем опросе приняли участие 6844 человека из разных регионов страны.