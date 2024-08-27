Работникам не хватает 487 евро до желаемой зарплаты

Медианная зарплата, на которую рассчитывают соискатели, составляет 2000 евро, что означает, что половина респондентов ожидает меньшую сумму, а половина - большую. Интересно, что по сравнению с весной прошлого года эти ожидания не изменились. В то же время весной 2022 года медиана выросла на 200 евро, а годом ранее - на 100 евро.

Однако в этом году рост реальных зарплат замедлился: медианная чистая зарплата выросла лишь на шесть процентов, тогда как в прошлом году рост составил 15%.

«Ожидания по зарплате обычно растут вместе с фактическими доходами, но также сильно зависят от ситуации на рынке труда. Когда работников не хватает и работодатели активно их нанимают, люди более уверенно запрашивают высокие зарплаты», - объясняет директор Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

Она добавила, что в нынешней ситуации на рынке труда активность работодателей снизилась, вакансий стало меньше. «Зато количество претендентов на одно место увеличилось, особенно на более простые позиции, что частично сдерживает рост зарплатных ожиданий», - сказала она.

Если в прошлом году разница между желаемой и реальной зарплатой составляла 568 евро, то сейчас этот показатель сократился до 487 евро. Это означает, что индекс давления на зарплаты упал с 28% до 24%.

Наибольшее давление на зарплаты у квалифицированных рабочих