Swedbank: финансовое положение жителей Эстонии начнет улучшаться не раньше 2027 года

По оценкам Swedbank, предлагаемый правящей коалицией новый налоговый пакет ускорит инфляцию, в среднем до 4,4% в следующем году. В следующем году цены вырастут на 3,5%.

Ожидается, что рост заработной платы замедлится с 7,4% в этом году до почти 6,5% в следующие два года. Экономисты объясняют это тем, что спрос на рабочую силу упал, а плохое экономическое положение предприятий не позволяет им повышать зарплаты так сильно, как в прошлом. Сложное состояние государственных финансов ограничивает рост зарплат в государственном секторе.

«Сочетание отсрочки введения единого не облагаемого Налогом минимума до 2026 года и ускорения инфляции приведет к снижению чистой заработной платы с учетом роста цен в следующем году. Это может ухудшить и без того слабую уверенность домохозяйств, что негативно скажется на частном потреблении. Мы не ожидаем роста частного потребления в следующем году. Поскольку частное потребление составляет около половины ВВП, это окажет сильное влияние на экономику в целом», - заявили эксперты Swedbank.

По оценкам банка, новый налоговый пакет и сокращение государственных расходов снизят рост ВВП более чем на один процентный пункт в 2025 году и почти на полпроцента в 2026 году по сравнению со сценарием, не учитывающим новые поправки к фискальной политике, упомянутые выше.