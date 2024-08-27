Согласно предварительным расчетам опубликованного во вторник экономического прогноза Swedbank, в первой половине этого года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии сократился на 1,4%, и хотя вторая половина года ожидается более сильной, банк прогнозирует сокращение ВВП на 0,6%.
Swedbank: финансовое положение жителей Эстонии начнет улучшаться не раньше 2027 года
Экономисты Swedbank Тыну Мертсина, Лийз Эльмик и Марианна Рыбинская в переданном BNS пресс-релизе отметили, что экономика Эстонии, хотя и остается слабой, демонстрирует признаки улучшения.
По оценке экспертов, в ближайшие пару лет рост экономики будет поддерживаться в основном внешними факторами - повышением внешнего спроса и снижением процентных ставок.
Однако запланированный правительством Эстонии налоговый пакет и сокращение расходов ускоряют инфляцию и сдерживают рост. Укрепление доверия становится все более важным для повышения внутреннего спроса.
«Снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности и экспорта товаров и услуг ослабевает. В то же время ослабление конкурентоспособности компаний может сдерживать рост экспорта», - предупреждают экономисты.
В то же время снижение процентных ставок будет все больше поддерживать рост внутреннего спроса. В Эстонии 6-месячный Euribor, являющийся основой для заключения кредитных договоров, достиг своего пика еще в октябре прошлого года, а самые высокие процентные ставки по местным кредитам для предприятий и домохозяйств сохранялись в первом квартале этого года.
Снижение процентных ставок постепенно ослабляет финансовые ограничения для предприятий и домашних хозяйств, но ожидается, что более значительное влияние на экономику в целом будет оказано только в следующем году.
Несмотря на медленное восстановление эстонской экономики, чувство уверенности в секторах остается слабым. Это сдерживает экономическую активность и тормозит рост потребления.
Хотя Swedbank прогнозирует, что чистая заработная плата с поправкой на цены вырастет с середины прошлого года, розничные продажи продолжат снижаться. Платежи по картам Swedbank также свидетельствуют о слабом частном потреблении. Поэтому рост потребления домашних хозяйств будет зависеть от повышения их уверенности.
По оценкам Swedbank, предлагаемый правящей коалицией новый налоговый пакет ускорит инфляцию, в среднем до 4,4% в следующем году. В следующем году цены вырастут на 3,5%.
Ожидается, что рост заработной платы замедлится с 7,4% в этом году до почти 6,5% в следующие два года. Экономисты объясняют это тем, что спрос на рабочую силу упал, а плохое экономическое положение предприятий не позволяет им повышать зарплаты так сильно, как в прошлом. Сложное состояние государственных финансов ограничивает рост зарплат в государственном секторе.
«Сочетание отсрочки введения единого не облагаемого Налогом минимума до 2026 года и ускорения инфляции приведет к снижению чистой заработной платы с учетом роста цен в следующем году. Это может ухудшить и без того слабую уверенность домохозяйств, что негативно скажется на частном потреблении. Мы не ожидаем роста частного потребления в следующем году. Поскольку частное потребление составляет около половины ВВП, это окажет сильное влияние на экономику в целом», - заявили эксперты Swedbank.
По оценкам банка, новый налоговый пакет и сокращение государственных расходов снизят рост ВВП более чем на один процентный пункт в 2025 году и почти на полпроцента в 2026 году по сравнению со сценарием, не учитывающим новые поправки к фискальной политике, упомянутые выше.
Перенос отмены порога единого минимального подоходного налога на 2026 год значительно ускорит рост реальной чистой заработной платы. Несмотря на ускорение роста частного потребления, повышение налогов и сокращение государственных расходов, а также перенос более слабых темпов роста на 2025 год, будут сдерживать рост ВВП в последующие годы. Однако негативное влияние нового налогового пакета и сокращения расходов будет частично компенсировано улучшением экспорта и снижением процентных ставок.
Согласно прогнозу Swedbank, ВВП Эстонии вырастет на 1,5% в следующем году и на 2,5% в 2026 году. Более медленный, чем ожидалось, рост ВВП отложит пик восстановления экономики Эстонии после предкризисного пика примерно на полгода - до начала 2027 года.
Несмотря на то, что рынок труда Эстонии достаточно хорошо перенес длительную рецессию, уровень безработицы все еще превышает долгосрочные средние показатели.
По прогнозам Swedbank, в этом году уровень безработицы составит 7,6 процента. Когда экономика начнет расти, спрос на рабочую силу начнет увеличиваться, и в течение следующих двух лет уровень безработицы будет постепенно снижаться.
По прогнозам банка, уровень безработицы составит 7,3% в следующем году и 6,5% в следующем. Хотя в следующем году число занятых немного снизится, уровень занятости останется высоким, а рынок труда в целом будет оставаться сильным.