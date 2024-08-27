Финские СМИ: владеющая A. Le Coq компания по-прежнему ведет бизнес в Беларуси

Финский производитель пива Olvi значительную часть своей прибыли зарабатывает в Беларуси. После начала полномасштабной войны в Украине компания пообещала покинуть Беларусь, но позже заявила, что принятое в этой стране изменение закона запрещает компании продавать свой бизнес.