Финские СМИ: владеющая A. Le Coq компания по-прежнему ведет бизнес в Беларуси

Финский производитель пива Olvi значительную часть своей прибыли зарабатывает в Беларуси. После начала полномасштабной войны в Украине компания пообещала покинуть Беларусь, но позже заявила, что принятое в этой стране изменение закона запрещает компании продавать свой бизнес.
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Перевод: Павел Соболев
Olvi сообщила, что за первое полугодие этого года получила прибыль в размере 42,2 млн евро, из которых 16,6 млн было заработано в Беларуси, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.