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Финские СМИ: владеющая A. Le Coq компания по-прежнему ведет бизнес в Беларуси

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Продукция Olvi на полках одного из финских магазинов.
Продукция Olvi на полках одного из финских магазинов. Фото: Olvi

Финский производитель пива Olvi значительную часть своей прибыли зарабатывает в Беларуси. После начала полномасштабной войны в Украине компания пообещала покинуть Беларусь, но позже заявила, что принятое в этой стране изменение закона запрещает компании продавать свой бизнес.

Перевод: Павел Соболев

Olvi сообщила, что за первое полугодие этого года получила прибыль в размере 42,2 млн евро, из которых 16,6 млн было заработано в Беларуси, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.

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