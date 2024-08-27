Регистрация на пярнуский забег «Двух мостов» еще открыта

Насыщенная двухдневная программа начнется в субботу в 16:00 с совместной тренировки под руководством Ану Пийроя. Забег «Два моста» – единственное в Эстонии мероприятие классического движения, которое предлагает возможность поучаствовать и людям с особыми потребностями: в 16:30 в парке Вааса состоится заезд на инвалидных колясках.

Самые юные – дети до 11 лет – с 17:30 могут принять участие в бесплатных детских забегах, которые разделены на забеги девочек и мальчиков разных возрастных групп. На протяжении всей программы детей будут развлекать Типп и Тяпп, известные персонажи детского спектакля театра «Эндла», которые, помимо прочего, будут сопровождать ребят на совместную разминку перед первым стартом. Каждый участник получит диплом и сюрприз от партнеров мероприятия Farm и Spläsh. Хотя детские забеги не имеют ограничения по времени, специальные спортивные награды будут вручены трем лучшим финишерам в двух старших возрастных группах.

После детского забега, в 19:45 на большую сцену выйдет ансамблю 4/4 Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака, который поможет размяться тем, кто выйдет на маршрут пярнуского вечернего забега в 21:00. Маршрут протяженностью 3 км приведет участников через пешеходный мост Валликяэру к пляжному парку яхт-клуба, а затем через красивый круг и таллиннские ворота выведет к финишу. Как и в предыдущие годы, трасса будет полна сюрпризов.

При поддержке многих партнеров в парке Вааса пройдет ряд мероприятий для всей семьи.