Почти четверть века назад из-за необходимости привести в порядок берега реки Пярну родилась гонка «Двух мостов», инициированная двукратным серебряным призером Олимпийских игр по академической гребле Юри Яансоном и его соратниками. В этом году спортивный праздник, являющийся частью серии эстонских городских забегов Rimi, пройдет с 31 августа по 1 сентября, и к нему присоединятся участники не только со всей Эстонии, но и из-за пределов страны.
Регистрация на пярнуский забег «Двух мостов» еще открыта
Насыщенная двухдневная программа начнется в субботу в 16:00 с совместной тренировки под руководством Ану Пийроя. Забег «Два моста» – единственное в Эстонии мероприятие классического движения, которое предлагает возможность поучаствовать и людям с особыми потребностями: в 16:30 в парке Вааса состоится заезд на инвалидных колясках.
Самые юные – дети до 11 лет – с 17:30 могут принять участие в бесплатных детских забегах, которые разделены на забеги девочек и мальчиков разных возрастных групп. На протяжении всей программы детей будут развлекать Типп и Тяпп, известные персонажи детского спектакля театра «Эндла», которые, помимо прочего, будут сопровождать ребят на совместную разминку перед первым стартом. Каждый участник получит диплом и сюрприз от партнеров мероприятия Farm и Spläsh. Хотя детские забеги не имеют ограничения по времени, специальные спортивные награды будут вручены трем лучшим финишерам в двух старших возрастных группах.
После детского забега, в 19:45 на большую сцену выйдет ансамблю 4/4 Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака, который поможет размяться тем, кто выйдет на маршрут пярнуского вечернего забега в 21:00. Маршрут протяженностью 3 км приведет участников через пешеходный мост Валликяэру к пляжному парку яхт-клуба, а затем через красивый круг и таллиннские ворота выведет к финишу. Как и в предыдущие годы, трасса будет полна сюрпризов.
При поддержке многих партнеров в парке Вааса пройдет ряд мероприятий для всей семьи.
В воскресенье любителей бега ожидает классическая дистанция 10 км, которую можно преодолеть как пешком, так и бегом. В связи со строительством третьего моста в центре города маршрут будет проложен так же, как и в прошлом году, и его протяженность вновь составит ровно 10 км.
«На трассе будет два обходных участка: на правой стороне в Ряэма небольшой – над новой кольцевой развязкой Раба, на левом берегу – немного более масштабный», – пояснил руководитель организаторской команды Вахур Мяэ, который подтвердил, что бегуны вернутся на улицу Лай за несколько километров до финиша, а затем выбегут обратно на берег реки. Схему трассы с загранпаспортом можно найти здесь.
В элитной группе на забег в рамках чемпионата Эстонии выйдут 40 спортсменов, сертифицированных Союзом легкой атлетики. Кроме того, будут определены лучшие представители Пярнумаа. Стартовые протоколы можно найти здесь.
Все финишеры вечернего забега и забега «Два моста» получат на финише уникальную медаль. Для тех, кто не может приехать в Пярну, есть возможность пройти курс виртуально: участвовать можно в удобном для вас месте и времени до 15 сентября.
Предварительная регистрация на все дистанции на сайте www.2silda.ee продлится до 28 августа, но на выходных также можно будет регистрироваться на месте – в парке Вааса, хоть и за несколько более высокую плату. В четверг и пятницу перед магазином Selver пярнуского торгового центра будет расположена палатка центра соревнований, где за несколько дней до старта, если знаете свой стартовый номер, можно будет забрать стартовые материалы.