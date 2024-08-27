Пюхтицкий монастырь нанял адвокатское бюро Sirel & Partnerid

«Дорогие братья и сестры! Мы начинаем сбор денежных средств для оплаты юридических услуг адвокатского бюро Sirel & Partnerid, с которым монастырь заключил договор для защиты своих интересов», – сообщил монастырь в социальных сетях.

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь или Пюхтицкий монастырь – женский монастырь Русской православной церкви в Куремяэ, волость Алутагузе, подчиняющийся непосредственно Патриарху московскому и всея Руси Кириллу.

Монастырь, как и ЭПЦ МП в целом, подвергается давлению со стороны Министерства внутренних дел Эстонии, которое требует прекратить связи с Русской православной церковью под руководством патриарха Кирилла, являющегося тесным союзником президента России Владимира Путина и неоднократно высказывавшегося в поддержку российской агрессии в Украине.