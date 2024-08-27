По случаю Дня Балтийского моря в Пыхья-Таллинне проведут уборку прибрежной территории

«День Балтийского моря - это ежегодный праздник в честь нашего родного моря, который проводится, чтобы хорошо провести время и вместе выразить Балтийскому морю благодарность в виде конкретных добрых дел. Задача организованных командой Всемирного дня чистоты толок состоит в том, чтобы привлечь внимание к плохому состоянию нашего любимого моря из-за наших собственных необдуманных действий, - поясняет Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии. - Мы хотим привлечь к посвященным Дню Балтийского моря мероприятиям представителей самых разных сообществ, которые придут Балтийскому морю на помощь посредством различных экологических мероприятий и инициатив».