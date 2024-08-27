В этом году 29 августа отмечается День Балтийского моря. В этот день эстонская команда Всемирного дня чистоты совместно с управой Пыхья-Таллинна организуют большую толоку по благоустройству и экопоход на пляже Пикакари и на полуострове Пальяссааре. К участию приглашаются все желающие.
По случаю Дня Балтийского моря в Пыхья-Таллинне проведут уборку прибрежной территории
«День Балтийского моря - это ежегодный праздник в честь нашего родного моря, который проводится, чтобы хорошо провести время и вместе выразить Балтийскому морю благодарность в виде конкретных добрых дел. Задача организованных командой Всемирного дня чистоты толок состоит в том, чтобы привлечь внимание к плохому состоянию нашего любимого моря из-за наших собственных необдуманных действий, - поясняет Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии. - Мы хотим привлечь к посвященным Дню Балтийского моря мероприятиям представителей самых разных сообществ, которые придут Балтийскому морю на помощь посредством различных экологических мероприятий и инициатив».
Программа Дня Балтийского моря на пляже Пикакари и на полуострове Пальяссааре:
13.00 Уборка ко Дню Балтийского моря
15.00 Экопоход по полуострову Пальяссааре
18.00 Купание в Балтийском море
Помимо уборки на пляже, на помощь придут дайверы из дайвинг-центра Maremark, чтобы собрать мусор и с морского дна. Все друзья моря и любители чистоты приглашаются на уборку и экопоход 29 августа!
День Балтийского моря – это ежегодный праздник в честь моря, инициированный Фондом Джона Нурминена. Толоки и экопоход в рамках Дня Балтийского моря и Всемирного дня чистоты в Эстонии поддерживают город Таллинн, управа Пыхья-Таллинна и Neste Eesti.