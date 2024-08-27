Известный футболист объявил о завершении карьеры в сборной

Оямаа дебютировал в футболке сборной Эстонии в 2012 году, когда в возрасте 21 года он стартовал в международном матче против Хорватии под руководством Тармо Рюйтля. В том же году ему также было присвоено звание молодого игрока года. За свою карьеру он представлял мужскую сборную в общей сложности в 63 играх, 15 из которых завершились победой, а 10 - ничьей. Оямаа также забил один гол за сборную: в мае 2018 года он вывел Эстонию вперед на 23-й минуте игры в матче Балтийского турнира против Литвы, который был выигран со счетом 2:0. Через три года вместе со сборной Эстонии через 83 года он стал победителем Балтийского турнира.

Последней игрой Оямаа в футболке мужской сборной Эстонии стал международный матч против Таиланда в октябре прошлого года, завершившийся ничьей 1:1.

Оямаа также представлял Эстонию в молодежных командах. Одна из самых запоминающихся игр того периода произошла в 2011 году, когда он сделал хет-трик в победном матче сборной U21 над Люксембургом со счетом 6:0. В 2008 году сборная U19 на стадионе Кадриорга одержала победу со счетом 4:1 над Хорватией; Оямаа забил третий гол Эстонии в матче.

«На протяжении многих лет представление национальной сборной приносило много эмоций, - сказал Оямаа. - Спасибо всем игрокам, тренерам и персоналу, с которыми я работал, а также болельщикам, которые поддерживали команду несмотря ни на что! Сейчас настало время дать дорогу молодым игрокам. В дальнейшем я буду с большим интересом следить за работой команды и желаю успехов во всем!»

Оямаа, выступавший в клубном футболе в десяти странах, продолжит игровую карьеру в футболке своего родного клуба «Пайде». Помимо достижений в сборной Эстонии, в карьере Оямаа имеется и успешный период в самом титулованном клубе Польши «Варшава Легия», с которым эстонец стал победителем Лиги в 2014 году.