Жители Латвии боятся выходить на улицу из-за регулярной стрельбы

Чаще всего стрельба раздается около трех часов ночи. Жители района боятся выходить из дома по ночам, но заявления в полицию пока ничего не изменили.

Семейный врач Лайла Атике говорит, что вечером 10 августа, когда ее автомобиль обстреляли, за рулем находился ее сын. Молодой человек якобы вызвал полицию, но стражи порядка не заметили никаких особых повреждений и решили, что «нет смысла что-то писать».

Семейный врач предполагает, что стрелок мог использовать пневматическое оружие, но оно так же, как и огнестрельное, может нанести значительные травмы.

В Государственной полиции Латвии сообщили, что получили сообщение о стрельбе в этом районе в ночь с 17 на 18 августа.

«Окрестности, автомобиль и здание, откуда могли производиться выстрелы, были осмотрены, но никаких нарушений обнаружено не было, поэтому никаких разбирательств не проводилось», - сообщил представитель полиции в письменном виде телеканалу TV Kurzeme.

В Лиепайской муниципальной полиции также признали, что информация о выстрелах была, но понять, откуда они были произведены, не удалось, сообщает портал LSM.

Однако в Facebook и в СМИ появились сообщения жителей о том, что они сталкивались со стрельбой еще в декабре прошлого года. Одной женщине, ехавшей на машине, некий мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, и потом выстрелил ей в заднее стекло автомобиля.

Также после этого выстрелили в стеклянную дверь на лестничной клетке в доме той женщины.