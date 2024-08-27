В ночь на понедельник из лодочных ангаров в деревне Сусилепа в Вильяндиской волости были украдены двигатели двух моторных лодок. Лишь недавно, в конце июля, из одной из мастерских в Сусилепа было похищено большое количество инструментов.
Для подписчиков
Воры сняли двигатель с лодки, которой пользуется эстонский чемпион мира по водномоторному спорту
Перевод: Павел Соболев
Одна из лодок, оставшихся без двигателя, принадлежала семье Лаур. Как рассказал Тынис Лаур, лодку использовали как обычный вид транспорта, чтобы добраться домой, поэтому он обратился с призывом: если кто-то случайно увидит или услышит что-то подозрительное, дайте ему знать.