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Воры сняли двигатель с лодки, которой пользуется эстонский чемпион мира по водномоторному спорту

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Лодочный причал в деревне Сусилепа.
Лодочный причал в деревне Сусилепа. Фото: Erakogu

В ночь на понедельник из лодочных ангаров в деревне Сусилепа в Вильяндиской волости были украдены двигатели двух моторных лодок. Лишь недавно, в конце июля, из одной из мастерских в Сусилепа было похищено большое количество инструментов.

Перевод: Павел Соболев

Одна из лодок, оставшихся без двигателя, принадлежала семье Лаур. Как рассказал Тынис Лаур, лодку использовали как обычный вид транспорта, чтобы добраться домой, поэтому он обратился с призывом: если кто-то случайно увидит или услышит что-то подозрительное, дайте ему знать.

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