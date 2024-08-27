АНАЛИЗ Председатель соцдемов: и у нас есть новые налоговые идеи

Многие вещи можно интерпретировать по-разному. Важно договориться о том, как понимать термины, взять например, хоть слово «пособие». Слева направо: Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс и Юрген Лиги.

Если Партия реформ и министр финансов Юрген Лиги в ходе переговоров по бюджету опять выдвинут новые налоговые идеи, социалисты намерены ответить тем же, предупреждает председатель Социал-Демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс перед переговорами по бюджету, которые стартуют во вторник.