Если Партия реформ и министр финансов Юрген Лиги в ходе переговоров по бюджету опять выдвинут новые налоговые идеи, социалисты намерены ответить тем же, предупреждает председатель Социал-Демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс перед переговорами по бюджету, которые стартуют во вторник.
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АНАЛИЗ ⟩ Председатель соцдемов: и у нас есть новые налоговые идеи
Перевод: Александр Шкут
Прежде всего, это отсылка к идее Лиги о налоге на фонд заработной платы, которая была предложена на замену идеи введения подоходного налога для предприятий, записанную в коалиционном договоре.