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АНАЛИЗ Председатель соцдемов: и у нас есть новые налоговые идеи

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Многие вещи можно интерпретировать по-разному. Важно договориться о том, как понимать термины, взять например, хоть слово «пособие». Слева направо: Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс и Юрген Лиги.
Многие вещи можно интерпретировать по-разному. Важно договориться о том, как понимать термины, взять например, хоть слово «пособие». Слева направо: Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс и Юрген Лиги. Фото: Madis Veltman

Если Партия реформ и министр финансов Юрген Лиги в ходе переговоров по бюджету опять выдвинут новые налоговые идеи, социалисты намерены ответить тем же, предупреждает председатель Социал-Демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс перед переговорами по бюджету, которые стартуют во вторник.

Перевод: Александр Шкут

Прежде всего, это отсылка к идее Лиги о налоге на фонд заработной платы, которая была предложена на замену идеи введения подоходного налога для предприятий, записанную в коалиционном договоре.

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