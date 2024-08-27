Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении мужчины на заправке в Пыхья-Таллинне, а также о угоне Lada в Пярну. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в многоквартирном доме в Ласнамяэ и об упавшим на проезжую часть в районе Кесклинн дереве.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Пожар в многоквартирном доме в Ласнамяэ, избиение на заправке, угон Lada
Насилие
23 августа поступило сообщение, что в ночном клубе в Кристийне произошел конфликт, в ходе которой неизвестный нанес телесные повреждения 50-летнему мужчине.
23 августа поступило сообщение, что на заправочной станции в Пыхья-Таллинне неизвестный избил 38-летнего мужчину.
24 августа поступило сообщение, что 24-летняя женщина избила сожителя в квартире в Пыхья-Таллинне.
25 августа поступило сообщение, что на улице Айя в Кесклинне 19-летний подросток избил другого 19-летнего.
25 августа поступило сообщение, что неизвестный мужчина избил 58-летнего на улице Линаски в Маарду.
24 августа поступило сообщение, что на улице Кастани в Тарту 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на человека. Пострадавшему была оказана первая помощь, а нападавший был задержан полицией.
23 августа поступило сообщение, что в волости Пейпсияэре 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на мужчину и молодого человека. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
24 августа поступило сообщение, что в волости Тырва 38-летний мужчина напал на мужчину и двух женщин. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
25 августа в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина угрожает охраннику в магазине на улице Раквере в Нарве. Сотрудники полиции задержали угрожавшего.
24 августа поступило сообщение, что 37-летний мужчина избил 26-летнюю женщину в волости Раквере. Нападавший был арестован сотрудниками полиции.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
Полиция получила сообщение, что 18 августа в Тарту на улице Вяйке Кааре был украден электросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro, который был пристегнут к столбу дорожного знака перед домом. Ущерб составил около 400 евро.
Полиция получила сообщение, что в период с 17 по 18 августа в Тарту с велопарковки, расположенной перед зданием вокзала на улице Вакзали, был украден пристегнутый электросамокат Xiaomi Mi M365. Ущерб составил около 470 евро.
24 августа поступило сообщение о краже личных вещей из автомобиля, припаркованного у дома на улице Выйду в Нарве. Ущерб от кражи составил около 350 евро.
23 августа поступило сообщение, что в волости Раквере на шоссе Таллинн-Нарва были украдены дворники, магнитола, технический паспорт, различные инструменты, две большие воронки и канистра с маслом из оставленного на обочине автомобиля. Ущерб от кражи составил около 1000 евро.
Полиция получила сообщение, что в период с 23 по 24 августа в деревне Поака в волости Тюри из частного дома были украдены наличные деньги. Предварительный ущерб составил более 6000 евро.
Угон
Полиция получила сообщение, что 26 августа в Пярну на улице Мянни был угнан легковой автомобиль Lada, припаркованный перед домом. Позже владелец нашел автомобиль недалеко от места происшествия с повреждениями. Обстоятельства происшествия выясняются.
Безопасность на границе
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в Эстонию четверых граждан Молдовы, трех граждан Украины и двух граждан России
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
24 августа пограничники кордона Саатсе обнаружили, что в волости Сетомаа в Вырумаа вдоль границы двигался велосипедист, направлявшийся к пограничному столбу, чтобы сделать фото. Пограничный патруль задержал человека, ему объяснили прохождение границы и правила нахождения в пограничной зоне. Нарушителем оказался гражданин Эстонии, который признал свое нарушение. Ему был назначен штраф в размере 120 евро.
Пожары
25 августа в 18:20 спасатели выехали в Ласнамяэ, к девятиэтажному жилому дому на улице Махтра, из окна последнего этажа которого был виден черный дым. На место происшествия выехали спасатели Ласнамяэ, Пирита и Лиллекюла, а также спасатели-добровольцы Копли.
Прибыв на место, они вошли в задымленную квартиру, и к 18:32 пожар удалось локализовать. Через двадцать минут пожар был ликвидирован, после чего началась вентиляция помещений с помощью вентилятора избыточного давления. Парамедики осмотрели двух человек, находившихся в квартире, на месте. По их словам, во время возгорания они заряжали ноутбук на кровати. По оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара стало электрическое замыкание во время зарядки устройства.
Более широкое распространение пожара удалось предотвратить благодаря правильным действиям человека, который, покидая комнату, закрыл за собой дверь. Таким образом, был ограничен доступ кислорода к горению, что не позволило пламени сильно разгореться. О пожаре сообщил исправно работавший дымовой датчик.
23 августа в 13:34 в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе был замечен дым из окна двухэтажного деревянного социального дома. К моменту прибытия спасателей соседи успели потушить матрас, горевший в доме, где проживали люди с ограниченной подвижностью, ведром воды и вынесли обгоревшее одеяло на улицу. Спасатели проверили квартиру, проветрили помещения и провели разъяснительную работу, так как пожар начался из-за курения в постели. Благодаря сработавшему дымовому датчику на опасность удалось быстро отреагировать. В инциденте никто не пострадал.
25 августа в 23:39 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пуувилла в Нарве из ангара идет дым. К моменту прибытия спасателей из ангара вырывались языки пламени. Пожар в деревянном здании деревообрабатывающего предприятия площадью около 500 квадратных метров, горевший открытым пламенем, был полностью потушен к 3:25. Пожар тушили профессиональные спасательные команды Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Причина пожара неизвестна.
24 августа в 23:43 поступило сообщение, что в деревне Уссимяэ волости Раквере из-под капота легкового автомобиля идет дым и видны языки пламени. Владелец не успел самостоятельно отсоединить клеммы аккумулятора. Спасатели потушили пожар в двигателе легкового автомобиля к 00:16. На месте происшествия движение регулировала полиция.
ДТП
23 августа в 15:18 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Синикиви-теэ в деревне Лехмья волости Раэ взорвался топливный бак грузовика и начал протекать. Водитель грузовика получил травмы в результате аварии, и на месте с ним работала скорая помощь. Спасатели Юри заблокировали утечку топлива и покрыли разлившуюся жидкость абсорбентом.
24 августа в 11:53 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Куйвайыэ волости Козе. Пассажир одного из автомобилей не смог самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия выехали спасатели Козе, скорая помощь и полиция. Совместными усилиями пострадавшего вытащили из автомобиля и перенесли в машину скорой помощи. Спасатели устранили опасность возгорания на автомобилях, после чего происшествие было передано полиции.
Прочее
23 августа в 18:48 в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе Кесклинн на улице Лооде человек оказался в ловушке в корзине подъемника на высоте около пяти метров. Спасатели Лиллекюла с помощью выдвижной лестницы помогли рабочему вернуться на землю. С человеком все было в порядке.
25 августа в 16:40 поступило сообщение, что в районе Кесклинн на улице Георга Отса дерево упало на проезжую часть, перекрыв ее, и при падении задело столб уличного освещения и три припаркованных автомобиля. Спасатели убрали и распилили дерево, а владельцам автомобилей сообщили о случившемся. Столбом освещения занималась аварийная бригада.
24 августа в 12:01 спасателей вызвали на улицу Муру в Кивиыли, чтобы освободить сокола, застрявшего в кустах. Пострадавшую птицу отпустили на волю.