СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар в многоквартирном доме в Ласнамяэ, избиение на заправке, угон Lada

24 августа пограничники кордона Саатсе обнаружили, что в волости Сетомаа в Вырумаа вдоль границы двигался велосипедист, направлявшийся к пограничному столбу, чтобы сделать фото. Пограничный патруль задержал человека, ему объяснили прохождение границы и правила нахождения в пограничной зоне. Нарушителем оказался гражданин Эстонии, который признал свое нарушение. Ему был назначен штраф в размере 120 евро.

Пожары

25 августа в 18:20 спасатели выехали в Ласнамяэ, к девятиэтажному жилому дому на улице Махтра, из окна последнего этажа которого был виден черный дым. На место происшествия выехали спасатели Ласнамяэ, Пирита и Лиллекюла, а также спасатели-добровольцы Копли.

Прибыв на место, они вошли в задымленную квартиру, и к 18:32 пожар удалось локализовать. Через двадцать минут пожар был ликвидирован, после чего началась вентиляция помещений с помощью вентилятора избыточного давления. Парамедики осмотрели двух человек, находившихся в квартире, на месте. По их словам, во время возгорания они заряжали ноутбук на кровати. По оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара стало электрическое замыкание во время зарядки устройства.

Более широкое распространение пожара удалось предотвратить благодаря правильным действиям человека, который, покидая комнату, закрыл за собой дверь. Таким образом, был ограничен доступ кислорода к горению, что не позволило пламени сильно разгореться. О пожаре сообщил исправно работавший дымовой датчик.