В Маарду избран новый мэр

По словам Владимира Архипова, депутата Рийгикогу и члена Маардуского горсобрания, Аурика по натуре лидер. «Ее отличное академическое образование, умение привлекать людей и опыт в сфере образования и работы с молодежью создают прочную основу для успешного руководства городом. Для меня большая честь и радость приветствовать Аурику Син-Керра в качестве нового мэра города Маарду. Я уверен, что Аурика привнесет в управление городом новые и свежие идеи, которые будут способствовать развитию и успеху города Маарду», - сказал бывший мэр Маарду.

Архипов пожелал Син-Керра успехов и сил на новом посту, а также выразил уверенность, что под ее руководством Маарду ждет светлое и успешное будущее.

Маардуское горсобрание также утвердило состав новой горуправы, в которую вошли мэр Аурика Син-Керра, вице-мэр Александр Фрош, начальник финансового отдела Татьяна Кондрашова, директор Центра культуры и информации Маарду Игорь Ермаков и начальник отдела по связям с общественностью Елена Кацуба.

Биографическая справка

Аурика Син-Керра - опытный специалист в области образования и работы с молодежью. Она получила степень магистра в области классного руководства в Таллиннском университете и степень магистра в области работы с молодежью в Педагогической семинарии Таллиннского университета.

Аурика работала молодежным работником в Центре досуга Хааберсти, руководителем занятий по интересам и учителем эстонского языка в Карьямааской основной школе и Маардуской основной школе. В качестве HEV координатора она руководила работой с учениками с особыми образовательными потребностями.

С 2021 года Аурика Син-Керра занимала должность вице-мэра Маарду, отвечая за образование, социальную сферу и работу с молодежью. Под ее руководством город Маарду предпринял значительные шаги для повышения качества услуг, развития молодежных программ и укрепления системы социальной поддержки. Аурика Син-Керра владеет эстонским, русским и английским языками.