Вт, 27.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Под прицел двух пьяных дебоширов попали семьи, в одном случае также пострадал соседский мальчик, пришедший на помощь

Copy
В минувшие выходные один пьяный мужчина напал на семьянина в волости Пейпсияэре.
В минувшие выходные один пьяный мужчина напал на семьянина в волости Пейпсияэре. Фото: Kristjan Teedema

В минувшие выходные полиция дважды выезжала на вызовы, где пьяные мужчины нападали на людей. Нападавшие проявляли агрессию, не ограничиваясь одиночными ударами, и в результате пострадало более двух человек. Учитывая, что оба агрессора уже имели проблемы с законом, их сразу задержали и взяли под стражу.

Перевод: Каролийна Вертяева

Первое нападение произошло в волости Пейпсияэре в пятницу вечером, 23 августа. По подозрению, мужчина средних лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на главу семьи возле магазина, который пришел туда с женой и маленьким ребенком.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх