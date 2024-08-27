В минувшие выходные полиция дважды выезжала на вызовы, где пьяные мужчины нападали на людей. Нападавшие проявляли агрессию, не ограничиваясь одиночными ударами, и в результате пострадало более двух человек. Учитывая, что оба агрессора уже имели проблемы с законом, их сразу задержали и взяли под стражу.
Для подписчиков
Под прицел двух пьяных дебоширов попали семьи, в одном случае также пострадал соседский мальчик, пришедший на помощь
Перевод: Каролийна Вертяева
Первое нападение произошло в волости Пейпсияэре в пятницу вечером, 23 августа. По подозрению, мужчина средних лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на главу семьи возле магазина, который пришел туда с женой и маленьким ребенком.