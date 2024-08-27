Сырский заявил, что ВСУ взяли в плен 594 российских военных в Курской области

На основании открытых источников Би-би-си установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.

24 августа Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными по формуле «115 на 115». По сведениям российских телеграм-каналов, в результате домой вернулись некоторые российские срочники, попавшие в плен в Курской области.

«Отвлечение значительных сил противника»

Сырский объяснил необходимость наступления желанием Украины «создать зону безопасности, прекратить обстрелы с территории РФ, защитить гражданские объекты Сумской области, а также опередить противника».

Вместе с тем, главком ВСУ признал, что «одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь с Покровского, Кураховского».

В течение последних месяцев российские силы в Донецкой области продолжают постепенно приближаться к стратегически важному городу Покровску. Судя по военным сводкам, там армия РФ владеет инициативой и обладает преимуществом перед украинскими войсками - как в численности, так и в огневой мощи.

«Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает концентрировать основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы его наиболее боеспособные части, - сказал в связи с этим Сырский. - Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что примерно 30 000 военнослужащих уже переброшены на Курское направление и эта цифра растет».

Впрочем, по словам Сырского, российские части не покидают Покровское направление, а Москва, наоборот, наращивает там численность своих войск.

Сырский добавил, что в Курской области Украина взяла под контроль 1294 кв км территории и «100 населенных пунктов, расположенных на этой территории».

Официальные российские источники не называют число населенных пунктов в Курской области, находящихся на данный момент под контролем ВСУ. В последний раз подобные цифры приводились с российской стороны 12 августа, когда на совещании у Путина и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о 28 населенных пунктах, перешедших под контроль украинской армии.