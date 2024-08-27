Тяжелые времена вынуждают искать более дешевые варианты для покупки продуктов. В предыдущие годы люди навострили лыжи в сторону Латвии. Актуален ли этот вариант и сейчас? В поисках ответа на этот вопрос журналисты Maa Elu в минувшие выходные посетили латвийские магазины в Мазсалаце и Айнажи, расположенные недалеко от эстонско-латвийской границы.
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В погоне за низкими ценами ⟩ Окупится ли поездка в Латвию за продуктами?
«О, как дешево!» – это не то, что вы захотите воскликнуть после этой поездки, но если у вас длинный список покупок и вы попадете на скидки, то поездка может окупиться, особенно если вы хотите пополнить запасы спиртного.
О том, что эстонцы по-прежнему закупают алкоголь в Латвии, можно было судить по переполненным парковкам крупных алкогольных магазинов по другую сторону границы, так как большинство припаркованных машин были с эстонскими номерами.