По неаудированным данным, консолидированный чистый убыток Nordic Aviation Group, действующего под брендом Nordica, в первой половине 2024 года составил 8,2 миллиона евро, тогда как за аналогичный период 2023 года чистый убыток составлял 7,6 миллиона евро.
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Убыток Nordica продолжает расти
Перевод: Каролийна Вертяева
Выручка за шесть месяцев сократилась на 11,7 миллиона евро или 21,3 процента и составила 33,2 миллиона евро, главным образом из-за снижения объема авиационной деятельности. Операционные расходы уменьшились на 11,9 миллиона евро или 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что следует из полугодового отчета государственной компании.