Убыток Nordica продолжает расти

Выручка за шесть месяцев сократилась на 11,7 миллиона евро или 21,3 процента и составила 33,2 миллиона евро, главным образом из-за снижения объема авиационной деятельности. Операционные расходы уменьшились на 11,9 миллиона евро или 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что следует из полугодового отчета государственной компании.