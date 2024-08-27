По словам главы Пярнуского отдела полиции Юлара Кютта, полицейские работали круглые сутки и к понедельнику по горячим следам удалось установить личности подозреваемых, а вечером того же дня - задержать двух юношей.

«Мы собрали информацию, изучили записи с камер видеонаблюдения и пообщались с возможными свидетелями. В ходе уголовного производства будет установлено, какими мотивами руководствовались преступники и насколько хорошо они были знакомы со своей жертвой», - сказал Кютт.

По первоначальным данным, 59-летний мужчина скончался от травм, полученных при избиении. Тело обнаружили в воскресенье около 17:30 в доме жертвы. В понедельник вечером в Пярну полиция задержала в качестве подозреваемых 15-летнего и 16-летнего парней. Оба уже известны полиции в связи с другими правонарушениями, один из подозреваемых даже привлекался к ответственности за насилие в уголовном порядке.

Юллар Кютт добавил, что полиция всегда серьезно реагирует на случаи насилия с участием молодых людей. «Цель полиции - прежде всего направить молодых людей на правильный путь, чтобы предотвратить будущие нарушения. В ходе следствия станет понятно, какие события привели к таким серьезным последствиям», - сказал он.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомаса Койтмяэ, подозреваемые задержаны. В ближайшее время станет известно, возьмут ли их под стражу. Следственные органы выясняют, что произошло на месте преступления и что спровоцировало смерть потерпевшего.

«По предварительной версии следствия, речь идет о эскалации конфликта, возникшего на почве личных отношений, и риска для безопасности других людей нет», - сказал Койтмяэ.

Уголовное производство ведет Ляэнеская префектура, а руководит им Ляэнеская окружная прокуратура.