В названии музыкального моноспектакля зашифровано двойное послание. С одной стороны, это имя любимого певца Данилы - Фрэнка Синатры, и его песни составляют основу новой программы. С другой стороны, frank значит в переводе с английского - «откровенный», «искренний», «честный». Таким и предстанет перед зрителем Данила Козловский.

Легендарные: всем известные песни перемежаются в моноспектакле отличным стенд-апом и первоклассным юмором. Драматургия спектакля строится на вечно актуальных темах любви, дружбы, семьи, детства. Тонкая режиссура и красивый сценический свет усилят уникальность переживаемого события. Поэтому главное впечатление, с которым выходит зритель после этого шоу: «Вау, такого мы не ожидали».

Данила Козловский в образе Фрэнка Синатры. Фото: geo teater

Данила Козловский - один из самых знаменитых и востребованных русскоязычных артистов нашего времени. Актер, музыкант, продюсер, режиссер, сценарист - найти человека, не видевшего хотя бы одного фильма с его участием, не так и легко. Фильмография Козловского включает такие картины, как «Легенда № 17», «Хардкор», «Мы из будущего», «Духless», «Чернобыль» и множество других. Снимался Козловский и в англоязычных картинах - у Марка Уотерса в «Академии вампиров», канадско-ирландском историческом телесериале «Викинги» и др.

Новый музыкальный спектакль «FRANK», который Козловский создал вместе с режиссером Саввой Савельевым, уже видели зрители Берлина, Амстердама, Барселоны, Женевы, Риги и других городов Европы. На очереди – Таллинн. Концерт состоится в зале Alexela 2 декабря в 19 часов.