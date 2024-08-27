Чешская гимнастка Натали Стихова погибла в возрасте 23 лет в результате полученных смертельных травм при падении с горы Тегельберг в Аммергауских Альпах в Германии.
При попытке сделать красивый кадр спортсменка упала с горы и погибла
СМИ сообщают, что несчастный случай произошел 15 августа, а через шесть дней она скончалась.
Стихова отдыхала в горах со своим бойфрендом и еще двумя друзьями. Она упала с высоты примерно 70-80 метров.
«Натали делилась радостью и улыбкой в течение всей своей короткой жизни, и такой ее будут помнить всегда. Выражаем глубочайшие соболезнования всем ее родным и друзьям», - сообщили представители Чешской федерации гимнастики.
По данным Daily Mail, Стихова в момент происшествия стояла очень близко к краю горы и пыталась сделать снимок для своего аккаунта в Instagram. Девушка поскользнулась и полетела вниз.
Стихова при падении получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу на вертолете. Медики констатировали у девушки серьезное повреждение головного мозга, и 21 августа семья решила остановить работу машин в больнице.
Мать гимнастки также поделилась трогательным сообщением в социальных сетях.
«Она была замечательной. Мы все ее безумно любили. Я так горжусь тем, что ты была моей дочерью, девочкой моей мечты. Ты научила меня столь многому. Мне бы хотелось, чтобы ты научила меня еще большему», - написала мать.
В юности Стихова была одной из талантливейших гимнасток Чехии. В 2015 году она была четвертой на молодёжном чемпионате страны.
Стихова завершила карьеру в 2017 году. Позже она работала тренером.