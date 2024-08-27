При попытке сделать красивый кадр спортсменка упала с горы и погибла

СМИ сообщают, что несчастный случай произошел 15 августа, а через шесть дней она скончалась.

Стихова отдыхала в горах со своим бойфрендом и еще двумя друзьями. Она упала с высоты примерно 70-80 метров.

«Натали делилась радостью и улыбкой в ​​течение всей своей короткой жизни, и такой ее будут помнить всегда. Выражаем глубочайшие соболезнования всем ее родным и друзьям», - сообщили представители Чешской федерации гимнастики.

По данным Daily Mail, Стихова в момент происшествия стояла очень близко к краю горы и пыталась сделать снимок для своего аккаунта в Instagram. Девушка поскользнулась и полетела вниз.

Стихова при падении получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу на вертолете. Медики констатировали у девушки серьезное повреждение головного мозга, и 21 августа семья решила остановить работу машин в больнице.

Мать гимнастки также поделилась трогательным сообщением в социальных сетях.

«Она была замечательной. Мы все ее безумно любили. Я так горжусь тем, что ты была моей дочерью, девочкой моей мечты. Ты научила меня столь многому. Мне бы хотелось, чтобы ты научила меня еще большему», - написала мать.

В юности Стихова была одной из талантливейших гимнасток Чехии. В 2015 году она была четвертой на молодёжном чемпионате страны.

Стихова завершила карьеру в 2017 году. Позже она работала тренером.