УРМАС РЕЙНСАЛУ Финансовая политика правительства замедлит выход Эстонии из рецессии

Перевод: Павел Соболев

Сегодняшние летние прогнозы Минфина и банков беспристрастно показывают две вещи: финансовая политика правительства затянет выход экономики Эстонии из рецессии и дополнительно повысит цены. Сделанные в прогнозах допущения прямо показывают на низкое качество политических решений правительства.

Нестабильность, обусловленная политикой правительства, существенно ухудшила наши экономические перспективы в этом году: после прогноза Минфина на 2023 год - прогноза роста ВВП на 2,7%, который лег в основу бюджета этого года, Минфин теперь прогнозирует падение ВВП на 1%. Также прогнозируется, что реальный ВВП в следующем году упадет на 1,2% из-за налоговой политики правительства.

Влияние государственной политики на рост цен имеет такой же негативный эффект. В весеннем прогнозе Минфина рост инфляции в 2025 году рассчитывался на уровне 2,5%. В настоящее время он скорректирован до 5% на следующий год, главным образом, из-за уже принятого и запланированного повышения налогов.

Порожденное давлением государства повышение цен в сочетании с повышением налогов фактически оказывает негативное влияние на покупательную способность населения. Другими словами: по прогнозу Министерства финансов, в следующем году народ Эстонии будет устойчиво беднее, чем в этом году.

Смысл сегодняшних прогнозов, основанных на политическом выборе правительства, ясен: правительство должно скорректировать свою политику.