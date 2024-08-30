Не в мою смену: заслуженный тренер Силламяэ не разрешает детям тренироваться в спорт-комплексе?

У Натальи, жительницы Силламяэ, четверо детей. Все они занимаются легкой атлетикой с самого детства. Сначала они занимались у Евгения Терентьева и Светланы Кошелевой. Весной Кошелева с сыном решили открыть свою собственную секцию Sventa, и дети Натальи перешли туда. И с тех пор уже не могли заниматься в специальном помещении, как обычно. По словам Натальи, Евгений отказался пускать других тренеров, в том числе тренеров клуба Sventa, и их детей в спорткомплекс в то время, когда он сам ведет там тренировки.

«Подопечные Терентьева идут заниматься сразу после школы, мои же дети вынуждены идти тренироваться после семи вечера, что довольно поздно. Часто дети ходят на тренировки в секцию Sventa сразу после школы, но вынуждены заниматься на улице - в дождь, в холод», - рассказала Наталья.

Евгений Терентьев. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Жительница Силламяэ писала в горуправу, пытаясь понять, почему один тренер занимает целый комплекс на несколько часов, которые лучше всего подходят для детских занятий спортом. Но на ее письма никто ничего внятного так и не ответил.

«Не понимаю, почему наши дети стали неугодны этому спорткомплексу, и почему нельзя решить непонятный конфликт, заниматься вместе в одно время. Места там хватает, раньше все так и занимались», - недоумевает Наталья.