В Силламяэ разгорается конфликт вокруг спортивного комплекса «Калев». По словам жителей города, заслуженный тренер по легкой атлетике Евгений Терентьев отказывается пускать других тренеров с подопечными в спорткомплекс, когда проводит там тренировки сам. Город отказывается вмешиваться в конфликт.
Не в мою смену: заслуженный тренер Силламяэ не разрешает детям тренироваться в спорт-комплексе?
У Натальи, жительницы Силламяэ, четверо детей. Все они занимаются легкой атлетикой с самого детства. Сначала они занимались у Евгения Терентьева и Светланы Кошелевой. Весной Кошелева с сыном решили открыть свою собственную секцию Sventa, и дети Натальи перешли туда. И с тех пор уже не могли заниматься в специальном помещении, как обычно. По словам Натальи, Евгений отказался пускать других тренеров, в том числе тренеров клуба Sventa, и их детей в спорткомплекс в то время, когда он сам ведет там тренировки.
«Подопечные Терентьева идут заниматься сразу после школы, мои же дети вынуждены идти тренироваться после семи вечера, что довольно поздно. Часто дети ходят на тренировки в секцию Sventa сразу после школы, но вынуждены заниматься на улице - в дождь, в холод», - рассказала Наталья.
Жительница Силламяэ писала в горуправу, пытаясь понять, почему один тренер занимает целый комплекс на несколько часов, которые лучше всего подходят для детских занятий спортом. Но на ее письма никто ничего внятного так и не ответил.
«Не понимаю, почему наши дети стали неугодны этому спорткомплексу, и почему нельзя решить непонятный конфликт, заниматься вместе в одно время. Места там хватает, раньше все так и занимались», - недоумевает Наталья.
По ее словам, один из сыновей не смог выступить на чемпионате Эстонии достойно потому, что тренировки проводились исключительно на улице, где не было специальных приспособлений и инвентаря. «Sventa просила Терентьева, чтобы хотя бы перед чемпионатом детей пустили позаниматься в комплекс, но он разрешения не дал», - сказала Наталья.
Денис Кошелев, тренер клуба Sventa, рассказал, что конфликт начался весной. Именно тогда Евгений Терентьев запретил другим тренерам и их ученикам приходить на занятия в спорткомплекс в то время, когда сам тренировал там своих детей - с трех часов дня до семи вечера. Однако все пользователи комплекса платят аренду, а владельцем клуба является город.
«Места там хватит всем, и у Терентьева не так много учеников. Но он запретил нам тренироваться в удобное время. Мы много раз просили, но он отказывается идти на уступки, а город встает на его сторону», - рассказал Денис, предположив, что Терентьев пользуется своим членством в городском собрании Силламяэ, а также тем, что состоит в комиссии по делам молодежи и спорта.
«Не понимаю, почему у нас в городе может заниматься только одна секция в одно время, а другие должны ждать за дверью. На каких основаниях доминирует секция Терентьева? Это злоупотребление должностными полномочиями в городе. У нас в секции тоже много детей, которые становились чемпионами и призерами Эстонии, представляли страну на международном уровне», - уверен Кошелев.
Сам же Евгений сказал, что обвинения не соответствуют действительности. «У нашего клуба заключён договор об аренде манежа спорткомплекса. Манеж представляет собой полуподвальное помещение бывшего тира, перестроенного в манеж. Он маленький, в нём вместо двух всего одна песочная яма для прыжков в длину, один мат для прыжков в высоту, одна беговая дорожка, поскольку отсутствует вираж, из-за низких потолков в манеже физически невозможно проводить тренировки прыжков с шестом. Проведение тренировок нескольких групп с десятками детей с точки зрения обеспечения техники безопасности дело очень непростое», - заявил Терентьев.
По словам Евгения, манеж используется его клубом на основании договора аренды. Договор является срочным и заключается спорткомплексом с клубами на один год.
«Я ни как депутат, ни как тренер не распределяю время аренды помещений. Этим занимается спорткомплекс. Созданный семьёй Кошелевых в этом году новый клуб Sventa начал требовать у спорткомплекса предоставления манежа именно в то время, относительно которого у меня действующий договор», - добавил тренер.
Он уточнил, что проведение тренировок несколькими секциями в ограниченном пространстве манежа невозможно как с точки зрения соблюдения норм техники безопасности, так и эффективности организации тренировочного процесса.
Однако Кошелев не согласен с Терентьевым. «Не так давно в спорткомплексе были спасатели и уведомили, что в помещении может одновременно находиться до 70 человек. Раньше было аж четыре тренера, и они спокойно работали десятками лет», - сказал Денис, добавив, что у Терентьева во время тренировок не так много детей, и манеж остается полупустым, и смог бы вместить и других спортсменов.
«Как депутат горсобрания и председателя спортивной комиссии, Терентьев должен быть заинтересован в том, чтобы все дети занимались. Почему бы ему не занимать в таком случае манеж на меньшее время, чтобы другие городские дети не стояли на улице под дождем, а тоже имели право пользоваться услугами в удобное время?» - поинтересовался Кошелев.
Бывший директор спорткомплекса Роман Трейал, который всего лишь неделю как сменил рабочее место, рассказал, что в его обязанности входило справедливое распределение времени пользования комплексом.
«Но Терентьев сказал, что Sventa не будет пользоваться услугами комплекса в то время, как он сам тренирует там детей. Я пытался говорить с горуправой, но мне явно дали понять, что приоритет остается за Терентьевым», - сказал Трейал.
Он добавил, что Терентьев дал распоряжение работникам спорткомплекса не пускать никого внутрь, когда сам он проводит тренировки. «На тренировках Терентьева бывало не больше 10 человек. Это выглядело, как злоупотребление служебным положением», - сказал Роман.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг заявил Rus.Postimees, что понятия не имеет о конфликте. «Насколько я знаю, никто не мешал секции Sventa тренироваться, в том числе в спортивном комплексе "Калев" в Силламяэ. Конечно, Sventa должен учитывать тот факт, что помещения спорткомплекса используются и другими спортивными секциями, согласно подписанным контрактам. Обвинения в адрес Евгения Терентьева мне непонятны - его легкоатлетическая секция эффективно работает уже несколько десятилетий и использует спорткомплекс в Силламяэ на условиях аренды», - написал Калберг.
На вопрос о том, насколько этично поведение Терентьева, и как оно связано с его членством в горсобрании и комиссии по делам молодежи и спорта, Калберг не ответил.
В Силламяэ у Евгения Терентьева хорошая репутация, его тренерская деятельность является признанной, его воспитанники занимают хорошие места на соревнованиях. Евгений имеет специальное высшее образование, шестую тренерскую категорию, десятки лет опыта работы с детьми и молодёжью, его спортсмены выступают на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. Терентьев был удостоен премии «Капитала культуры». Известнейшей ученицей Евгения Терентьева является наряду с обладательницей рекорда Эстонии по прыжкам в высоту среди женщин Анной Илющенко 21-летняя Екатерина Миротворцева, занимающаяся ходьбой и установившая уже 33 рекорда Эстонии.