Жительница Таллинна обнаружила в городе железнодорожный состав с цистернами с растительным маслом, вероятно, российского происхождения. Законно ли нахождение подобного состава в Эстонии с учетом различных санкций в отношении РФ?
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Фото ⟩ А как же санкции? В Таллинне заметили железнодорожные цистерны с растительным маслом из России
«Хотелось бы узнать, что на наших железнодорожных путях делают российские составы с растительным маслом. И масло ли это? Такого я не видела уже очень давно, даже до войны, а тут в условиях санкций повстречался такой состав. Неужели нигде не нашлось масла дешевле?» - задалась вопросом читательница Rus.Postimees.
На цистерне имеется логотип российской компании gruzovaya.com. Согласно информации с их сайта, Gruzovaya занимается железнодорожными перевозками грузов по территории России и стран СНГ.