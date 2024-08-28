Фото А как же санкции? В Таллинне заметили железнодорожные цистерны с растительным маслом из России

«Хотелось бы узнать, что на наших железнодорожных путях делают российские составы с растительным маслом. И масло ли это? Такого я не видела уже очень давно, даже до войны, а тут в условиях санкций повстречался такой состав. Неужели нигде не нашлось масла дешевле?» - задалась вопросом читательница Rus.Postimees.