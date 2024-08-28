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Фото А как же санкции? В Таллинне заметили железнодорожные цистерны с растительным маслом из России

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Цистерна с растительным маслом.
Цистерна с растительным маслом. Фото: Фото читательницы.

Жительница Таллинна обнаружила в городе железнодорожный состав с цистернами с растительным маслом, вероятно, российского происхождения. Законно ли нахождение подобного состава в Эстонии с учетом различных санкций в отношении РФ?

«Хотелось бы узнать, что на наших железнодорожных путях делают российские составы с растительным маслом. И масло ли это? Такого я не видела уже очень давно, даже до войны, а тут в условиях санкций повстречался такой состав. Неужели нигде не нашлось масла дешевле?» - задалась вопросом читательница Rus.Postimees.

На цистерне имеется логотип российской компании gruzovaya.com. Согласно информации с их сайта, Gruzovaya занимается железнодорожными перевозками грузов по территории России и стран СНГ.

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