Руководитель Трудовой инспекции: в Эстонии сотни работников ежегодно остаются без пальцев

«Отрезание пальцев и конечностей - это, к сожалению, довольно распространенное явление. Многие работодатели не осознают, насколько серьезными могут быть последствия одного несчастного случая, как для здоровья работников, так и для финансов предприятия», - отметила Саареп в Äripäev.

Во вторник Инспекция труда сообщила, что 22 000 эстонских компаний до сих пор не представили обязательный анализ рисков на рабочем месте.

На этой неделе Инспекция труда отправит электронные письма более 22 тысячам микропредприятий, которые не подали необходимый документ.

Если среди малых, средних и крупных предприятий более 90% уже выполнили эту задачу и загрузили анализ в систему самообслуживания Инспекции труда, то среди микропредприятий с численностью менее десяти сотрудников это сделали лишь 40%.