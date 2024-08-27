Знаменитый спортсмен из США проиграл битву с онкологией

Сын Сида Гуннар написал в социальной сети Facebook: «Дорогие друзья и семья, я с глубокой печалью сообщаю, что мой отец Сид Юди скончался после долгой борьбы с раком. Он был сильным, добрым и любящим человеком. Нам будет его очень не хватать».