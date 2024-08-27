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Знаменитый спортсмен из США проиграл битву с онкологией

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Сид Джастис.
Сид Джастис. Фото: @RicFlairNatrBoy / X

Американец Сид Юди, выступавший под именами Сид Вишес, Сид Джастис и Сичо Сид, проиграл битву с раком в возрасте 63 лет.

Сын Сида Гуннар написал в социальной сети Facebook: «Дорогие друзья и семья, я с глубокой печалью сообщаю, что мой отец Сид Юди скончался после долгой борьбы с раком. Он был сильным, добрым и любящим человеком. Нам будет его очень не хватать».

Борец ростом 206 сантиметров дважды за свою карьеру завоевал пояс WWE и дважды становился чемпионом мира в тяжелом весе. Его противниками были такие великие борцы, как Халк Хоган, Шон Майклс и Брет Харт. Карьера Юди оборвалась из-за травмы в 2001 году, когда он сломал ногу.

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