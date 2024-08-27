Медики предупреждают: распространенные ошибки при разморозке фарша могут навредить здоровью

Перевод: Павел Соболев

Фарш - популярный и универсальный пищевой продукт, который иногда покупают в случае выгодной цены сразу по несколько пачек. Мясо можно заморозить уже сразу после покупки, если помнить несколько важных правил, сообщает MTV Uutiset.

Фарш предварительно следует заморозить в свежем виде, при замораживании у него не должен быть превышен срок годности. Фарш, купленный на стойке обслуживания, следует сразу же в день покупки поставить в морозильник.

Чем жирнее мясо, тем быстрее оно портится в морозилке. Например, жирный фарш не следует замораживать на срок более трех месяцев, а чуть более постный фарш может храниться до полугода. Это, конечно, если температура в морозилке не ниже -18 градусов.

Если вы собираетесь использовать фарш из морозильной камеры, вам необходимо запомнить правильный метод размораживания. Фарш не должен стоять часами при комнатной температуре, так как это значительно увеличивает риск его порчи. Некоторые кладут расфасованный фарш прямо из морозилки на теплую водяную баню, но и в этом есть свои опасности, о которых не следует забывать.

Разморозку замороженного мяса можно несколько ускорить, поместив его в теплую воду. Эксперты не рекомендуют этот метод, поскольку спящие микробы в замороженных продуктах становятся активными при размораживании. При температуре воздуха 20-30 градусов они сходят с ума.

Не забывайте!

Фарш можно также разморозить в воде, но при этом необходимо следить, чтобы вода была холодной. Фарш на самом деле удивительно быстро оттаивает в посуде, наполненной холодной водой, стоит лишь убедиться, что упаковка фарша водонепроницаема.

Фарш также можно разморозить, переместив его из морозильника в холодильник. После размораживания мясо необходимо немедленно приготовить, чтобы предотвратить рост бактерий и порчу мяса.

Замороженное мясо портится легче после оттаивания в сравнении со свежим мясом, и мясо ни в коем случае не следует замораживать повторно после оттаивания. Вы также можете использовать функцию размораживания в микроволновой печи, чтобы быстро разморозить мясной фарш.