В Эстонии 25 000 детей остаются без защиты от опасных инфекций

Перевод: Каролийна Вертяева

«Вакцинация - это простой и надежный способ защитить ребенка от болезней, которые могут быстро распространяться и вызывать серьезные осложнения. Начало учебного года - отличная возможность, чтобы вместе с покупкой школьных принадлежностей проверить и вакцинацию, - отмечает руководитель службы вакцинации Кассы Здоровья Ханна Яэ. - Перед поступлением в первый класс нужно убедиться, что ребенок привит от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, а также от кори, свинки и краснухи».

Для поступления в школу или при переводе в другую обязательно нужно предоставить выписку из медицинской карты ребенка с данными о проведенных вакцинациях. Проверить эти данные можно на портале здоровья. Если информация отсутствует, стоит обратиться к семейному врачу для ее обновления.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы предотвратить распространение инфекций, привито должно быть минимум 95% детей. Это обеспечивает надежную защиту населения и препятствует распространению болезней среди непривитых. Однако в Эстонии около 25 000 детей остаются без необходимой защиты.

Руководитель Союза семейных врачей Эстонии Элле-Малл Садрак советует родителям как можно скорее обсудить с семейным врачом вакцинацию ребенка и провести необходимые прививки. «Если вакцинация по каким-то причинам была пропущена или отложена, сейчас самое время наверстать упущенное, - говорит Садрак. - Прививая детей, мы защищаем не только их, но и наших близких - взрослых и пожилых».

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, подчеркивает, что благодаря вакцинации в Эстонии многие опасные болезни не встречаются уже долгие годы. Однако они могут легко вернуться: достаточно одного авиаперелета. «Например, в этом году в Эстонии уже были случаи кори и коклюша, - напоминает Хярма. - Эти опасные болезни по-прежнему широко распространены в Европе. Чтобы защитить своих детей и предотвратить их распространение в Эстонии, важно следить за календарем прививок и делать их вовремя».

По данным на 2023 год, привито лишь 84% двухлетних детей вместо рекомендованных 95%. Среди 14-летних этот показатель составляет 73%, а среди 16-летних - 78%.

Национальный план иммунизации направлен на то, чтобы все дети и подростки получали прививки вовремя. Государство обеспечивает все необходимые вакцины бесплатно.

В Эстонии детям и подросткам бесплатно делают прививки от туберкулеза, гепатита B, ротавируса, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, свинки, полиомиелита, вируса папилломы человека и гемофильной инфекции типа B. Взрослые также могут бесплатно привиться от дифтерии и столбняка каждые десять лет, а людям из группы риска, включая детей до семи лет, предлагается бесплатная вакцинация от гриппа.