Алар Карис в Кишиневе: вступление в ЕС было лучшим выбором для Эстонии

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. «Визит президентов Эстонии, Латвии и Литвы дает понять молдаванам, что от Буджакских степей до Балтийского моря - ваш голос имеет значение. Мы хотим видеть Молдову частью пространства свободы и стабильности - членом Европейского союза», - подчеркнул Карис.

«Молдавский народ находится на перепутье, менее чем через два месяца на референдуме ему предстоит сделать выбор, хорошо знакомый нам по нашему пути в ЕС 20 лет назад. Даже тогда был только один четкий путь к прочному миру и процветанию», - отметил Карис.

«Сегодня мы знаем, что вступление в Европейский союз было для Эстонии не только правильным, но и лучшим выбором. Во время еврореферендума около 65 процентов наших граждан высказались за вступление, а сегодня поддержка ЕС в Эстонии составляет более 80 процентов, причем среди молодежи - более 90 процентов. Европейский союз выполнил все, что было обещано в то время, и даже больше. Самое главное, он дал нам свободу всегда выбирать свою судьбу и возможность мечтать о большом», - заявил Карис.

Несмотря на инфляцию и экономические трудности, молдавский народ демонстрирует неизменную поддержку украинцам, оказывая гуманитарную помощь и принимая беженцев, сказал президент Карис.

«Эта солидарность демонстрирует щедрость Молдовы и ее глубокую приверженность региональной стабильности и европейским демократическим ценностям», - подчеркнул он.

По словам президента Кариса, Эстония твердо стоит на стороне Молдовы на пути к вступлению в ЕС, поддерживая постоянные усилия по укреплению демократии, верховенства закона и надлежащего управления, которые являются ключевыми предпосылками для членства в ЕС. «Воспользуйтесь этим прекрасным поворотным моментом, чтобы приобщиться к ценностям, которые открывают дверь в Европу», - сказал Карис.