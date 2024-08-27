Мошенники на охоте: несколько жителей Эстонии стали жертвами киберпреступников

Житель Сааремаа обратился в полицию после того, как 13 августа получил SMS, якобы от компании Omniva, с просьбой обновить свои данные, нажав на предоставленную ссылку.

Доверившись сообщению, мужчина ввел данные своей банковской карты. Это оказалось роковой ошибкой: с его счета было произведено несколько переводов в зарубежные страны, и в результате мошенники выманили у него около 5900 евро.

Не менее неприятную ситуацию пережил 25-летний житель Таллинна. Он также получил SMS с уведомлением о прибытии посылки от Omniva. Перейдя по ссылке и введя данные своей карты, мужчина вскоре обнаружил, что с его счета было переведено 271,66 евро.

Однако на этом истории не заканчиваются. Жительница Пярнумаа решила воспользоваться программой для заработка, которую установила на свой телефон. В результате ее данные Smart-ID были использованы мошенниками для оформления кредита на ее имя. Ущерб составил 1500 евро.