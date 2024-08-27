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Фото В Рижском аэропорту открыт первый в Балтии капсульный отель

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Капсульная гостиница в аэропорту "Рига"
Капсульная гостиница в аэропорту "Рига" Фото: Paula Čurkste/LETA

В создание капсульного отеля Kepler Club в аэропорту «Рига» было инвестировано примерно 2,5 миллиона евро, заявил во вторник, 27 августа, на мероприятии по открытию гостиницы председатель правления турецкого гостиничного оператора Kepler Омер Алаетиноглу, пишет Rus.TVNET.

Председатель правления Kepler сказал, что гостиница открыта примерно полтора месяца, и за это время ее использовали более 2000 человек, но в будущем предприятие хотело бы, чтобы спрос был примерно 3000 человек в месяц.

«Пока наибольший спрос со стороны жителей стран Балтии, Финляндии и Скандинавии», - отметил он.

Фото: Paula Čurkste/LETA

По информации аэропорта, в гостинице - 74 приватные кабинки для отдыха. Минимальное время пребывания в них - один час. Гостиница предлагает киоски самообслуживания для регистрации заезда и отъезда, а также услуги телевидения и смарт-удобства. Также к услугам гостей душевые, раздевалки, прачечная и лаундж-зона.

Гостиница разделена на две зоны - она доступна как пассажирам до проверки безопасности, еще до того, как получен посадочный талон, так и пассажирам после проверки безопасности, которые уже находятся в зоне терминала и ждут следующего полета. В обоих зонах доступны отдельные кабинки для мужчин и женщин, а в публичной зоне находится и одна семейная комната.

Представитель Kepler отметил, что переговоры на тему гостиницы в аэропорту «Рига» начались в 2019 году, однако геополитическая ситуация и пандемия Covid-19 существенно повлияли на реализацию идеи.

«Рига - это первая остановка Kepler в Балтийском регионе и Европе. Мы сделали свой выбор в пользу Риги, оценив развитие Рижского аэропорта на сегодняшний день и его планы на будущее. Латвия - безопасное и стабильное место для роста и демонстрирует хорошие тенденции в пассажирской авиации», - сказал Алаетиноглу.

Член правления аэропорта «Рига» Артур Савельев в ходе мероприятия отметил, что с ростом числа обслуживаемых пассажиров аэропорт постоянно ищет возможности для улучшения существующего уровня сервиса, а также для создания новых удобств и опыта для пассажиров.

Он добавил, что предложение Kepler Club особенно подходит путешественникам, для которых Рига - один из пунктов остановки при дальних перелетах, а также тем, чьи рейсы запланированы на раннее утро или поздний вечер.

Аэропорт отмечает, что Kepler является вторым по величине арендатором и единственным поставщиком услуг ночлега в терминале стамбульского международного аэропорта имени Сабихи Гекчен в Турции, а также имеет два отеля в международном аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии.

Во вторник аэропорт «Рига» и турецкий гостиничный оператор Kepler официально открыли первый в Балтии капсульный отель Kepler Club на третьем этаже терминала аэропорта.

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