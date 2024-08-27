Включайте шагомер: эстонская Неделя спорта призывает к активному началу осени

С 1 сентября все желающие смогут принять участие в кампании по подсчету пройденных шагов. Кроме того, все любители движения приглашаются и сами организовывать мероприятия в рамках Недели спорта и включать их в программу.

«В этом году Неделя спорта проводится уже в десятый раз, и ее девиз – "Давайте двигаться вместе!". Исследования показывают, что когда люди двигаются вместе, мотивация и польза от упражнений намного выше, чем если двигаться в одиночку», - сообщила BNS руководитель проектов Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта в Эстонии Ренна Нелис.

Она также добавила, что цель Недели спорта - побудить тех, кто по каким-либо причинам малоподвижен, начать делать небольшие шаги к более активному и здоровому образу жизни. Нелис отметила, что в этом могут помочь организуемые в рамках Недели спорта открытые тренировки, активные начинания и традиционные спортивные мероприятия.

Уже с 1 сентября стартует кампания по подсчету пройденных шагов «Запускаем шагомер!», которая продлится до 30 сентября. Кампания призывает людей энергично начать осень, двигаясь каждый день ради здоровья, и в течение сентября каждому пройти не менее 200 000 шагов, что составляет 6666 шагов в день.

Дополнительную информацию о том, как присоединиться к кампании, можно найти на сайте Недели спорта. Каждый, кто наберет необходимое количество шагов, будет участвовать в розыгрыше призов, побуждающих к активному движению.