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Подростки убили человека на камеру и выложили видео в интернет: появились подробности потрясшего Эстонию преступления

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Двое молодых людей рано утром ворвались в частный дом в тихом дачном пригороде Таммисте и хладнокровно убили пожилого мужчину.
Двое молодых людей рано утром ворвались в частный дом в тихом дачном пригороде Таммисте и хладнокровно убили пожилого мужчину. Фото: Urmas Luik

Рано утром в воскресенье двое подростков убили 59-летнего мужчину в его собственном доме в тихом садовом пригороде, в деревне Таммисте рядом с городом Пярну.

Перевод: Александр Шкут

Мало того, что пятнадцати- и шестнадцатилетний подростки совершили преступление, которое потрясло маленький дачный пригород несказанной жестокостью, они еще и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Это видео видели несколько местных жителей. Мало кто смог досмотреть его до конца. Видео до сих пор гуляет в интернете.

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