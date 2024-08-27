Рано утром в воскресенье двое подростков убили 59-летнего мужчину в его собственном доме в тихом садовом пригороде, в деревне Таммисте рядом с городом Пярну.
Для подписчиков
Подростки убили человека на камеру и выложили видео в интернет: появились подробности потрясшего Эстонию преступления
Перевод: Александр Шкут
Мало того, что пятнадцати- и шестнадцатилетний подростки совершили преступление, которое потрясло маленький дачный пригород несказанной жестокостью, они еще и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Это видео видели несколько местных жителей. Мало кто смог досмотреть его до конца. Видео до сих пор гуляет в интернете.