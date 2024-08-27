В ИТ-секторе ожидание повышения зарплат снизились по сравнению с тем, что было два года назад, заявил в утренней программе на радио Äripäev руководитель и владелец ИТ-компании Uptime Ээро Тохвер.
Владелец ИТ-компании: 20-процентное повышение зарплат осталось в прошлом
По его словам, в прошлом году у них средний рост зарплат составлял около десяти процентов, а несколько лет назад он доходил до 20 процентов в год.
«Находить людей тоже стало в некоторой степени проще, чем несколько лет назад, но чем опытнее специалист, тем сложнее его найти», - сказал Тохвер.
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