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В крупнейшем аэропорту мира у самолета лопнула шина: погибли два человека

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Самолет Delta Air. Фото иллюстративное.
Самолет Delta Air. Фото иллюстративное. Фото: ETIENNE LAURENT/AFP/Scanpix

В аэропорту Атланты в США в результате инцидента с шасси у самолета Delta Air погибли два человека, пишет «Медуза» со ссылкой на американский телеканал WSB.

Инцидент произошел на стоянке, где самолеты проходят предполетные проверки. Когда техники пытались заменить шину у шасси, она лопнула. Два человека погибли, еще один получил ранения.

Причины произошедшего устанавливаются. 

Власти сообщили, что случившееся никак не повлияло на расписание работы аэропорта.

Аэропорт Атланты - самый загруженный в мире. Ежегодно там совершается 770 000 взлетов и посадок, а пассажиропоток превышает сто миллионов человек.

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