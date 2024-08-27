В крупнейшем аэропорту мира у самолета лопнула шина: погибли два человека

Инцидент произошел на стоянке, где самолеты проходят предполетные проверки. Когда техники пытались заменить шину у шасси, она лопнула. Два человека погибли, еще один получил ранения.

Причины произошедшего устанавливаются.

Власти сообщили, что случившееся никак не повлияло на расписание работы аэропорта.

Аэропорт Атланты - самый загруженный в мире. Ежегодно там совершается 770 000 взлетов и посадок, а пассажиропоток превышает сто миллионов человек.